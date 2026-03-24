Le but de Donovan, naissance d’une passion américaine

Quand le football est beau, il ne s'agit pas de victoires et de défaites ou de buts et d'arrêts ; il s'agit de sentiments. Au fond, ce sport est une explosion émotionnelle, quelque chose de partagé entre des personnes regardant le même moment se dérouler en temps réel. C'est l'étreinte avec l'inconnu à côté de vous, le cri que vous ne réalisez pas avoir poussé, l'incrédulité qui vous laisse le regard fixé sur un écran ou un terrain en vous demandant ce que vous venez de voir.

Pour de nombreux fans de soccer américains, le but de Landon Donovan contre l'Algérie lors de la Coupe du Monde 2010 fut ce moment précis. Il est arrivé à une époque où les réseaux sociaux étaient encore en train de se former, où les expériences partagées en ligne commençaient tout juste à définir la culture des supporters. C'est en grande partie la raison pour laquelle ce but reste la frappe la plus rediffusée et la plus revécue de l'histoire du football américain. Ces réactions en direct — les bars qui explosent, les salons qui chavirent — ont pris vie par elles-mêmes, préservées à jamais dans la première ère virale.

Le but de Donovan vit aujourd'hui dans les archives YouTube avec des millions de vues et dans la mémoire des fans qui ont ressenti ce moment en direct. Il vit aussi pour Donovan lui-même. Pour celui qui est sans doute le plus grand joueur américain de tous les temps, c'est toujours le but qui le définit : son moment signature, son héritage, l'instant qui a cristallisé tout ce qu'il représentait pour le soccer américain.

C'était une tempête parfaite — sur le terrain et en dehors. Et à une époque où le soccer américain avait besoin d'un moment fondateur, il en a eu un en Afrique du Sud, un moment qui a tout changé pour les générations qui ont suivi.

Planter le décor





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À l'approche de la Coupe du Monde 2010, la sélection américaine se trouvait à la croisée des chemins. Le programme s'était envolé en 2002, atteignant les quarts de finale, pour finalement s'écraser dès la phase de groupes quatre ans plus tard. Donovan avait vécu les deux extrêmes — la jeune star brillante de 2002, le visage frustré de 2006. En 2010, la question planait : où allait exactement le soccer américain ?

Le tirage au sort des groupes n'offrait aucun temps d'adaptation. Les États-Unis ont débuté contre l'Angleterre, un affrontement chargé d'histoire et d'attentes. L'Angleterre était favorite pour remporter le groupe ; les États-Unis, la Slovénie et l'Algérie devaient se battre pour la deuxième place. Un courageux match nul 1-1 contre les Trois Lions a fourni un premier élan.

Le deuxième match a apporté le chaos. Menés 2-0 par la Slovénie, les États-Unis ont amorcé une remontée furieuse. Maurice Edu a semblé marquer le but de la victoire en fin de match — avant qu'un coup de sifflet mystérieux pour une faute n'annule le but.

« J'entends le coup de sifflet et je me dis : "C'est quoi ce bordel ?" », a raconté Edu à ESPN en 2020. « Si ce but compte, c'est probablement la plus grande remontée de l'histoire du soccer américain. ... Mais vous savez quoi ? Cela a conduit à un moment incroyable lors du match contre l'Algérie. »

Avec deux points en deux matchs, les États-Unis abordaient la finale du groupe en sachant exactement ce qu'ils avaient à faire.

Presque trop farfelu





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Le dernier match de poule, joué à Pretoria le 23 juin, a commencé de manière chaotique. L'Algérie a touché la barre transversale dès les premières minutes, manquant de peu de plonger les États-Unis dans un trou précoce familier. Mais après cette frayeur, les Américains ont pris le contrôle. Clint Dempsey a mené vague après vague d'attaques, voyant un but refusé pour hors-jeu, fracassant le poteau et manquant une énorme occasion qui laissait le match, d'une manière ou d'une autre, toujours sans but.

À mesure que le temps filait vers la 90e minute, les espoirs de Coupe du Monde de l'USMNT s'envolaient aussi.

« Ils étaient en train de sortir de la Coupe du Monde », a raconté le commentateur Ian Darke à Fox Sports. « Les 90 minutes étaient écoulées. Je me souviens avoir pensé, quand Tim Howard a récupéré le ballon, que c'était vraiment la dernière chance. Qu'ils n'y arriveraient pas. C'était une de ces histoires presque trop farfelues. »

Et pourtant, le match gardait encore un rebondissement en réserve.

Le grand moment





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Il ne faut pas l'oublier dans tout cela : Howard mérite qu'on lui rende hommage. Sans lui, le moment magique de Donovan n'arrive jamais. Sans lui, nous ne parlerions pas du parcours de l'USMNT au Mondial 2010 quinze ans plus tard.

« Ce que les gens ne réalisent pas à propos de ce match, c'est que pendant les dix dernières minutes environ, nous, les cinq joueurs offensifs, avons fondamentalement abandonné nos responsabilités défensives », a confié Donovan à The Athletic. « Tim savait qu'un groupe d'entre nous était, faute d'un meilleur terme, juste en train de tricher vers l'avant. »

Quelques millisecondes après avoir réalisé un arrêt à bout portant, Howard a montré son intelligence. Le gardien de l'USMNT a immédiatement attrapé le ballon et l'a lancé à 50 mètres vers l'avant, le lançant si vite que les caméras de télévision ne l'ont pas vraiment capté. Soudain, la caméra a fait un panoramique pour trouver un Donovan lancé à pleine vitesse, qui a commencé sa course vers le but algérien avant de glisser une passe à Jozy Altidore. L'attaquant de l'USMNT a centré pour Dempsey, dont le tir a été repoussé par le gardien Raïs M'bolhi. Il ne l'a pas repoussé assez loin, cependant. Donovan, lancé comme une flèche et n'ayant jamais arrêté sa course, a bondi sur le ballon relâché. Le reste appartient à l'histoire.

« C'était juste assez rapide pour que je n'aie pas à y penser », a expliqué Donovan. « Si c'était plus lent, tu commences vraiment à réfléchir. C'était dans cette zone où c'est vraiment de l'instinct plutôt que de débattre de l'endroit où tu veux la mettre. C'était exactement au bon endroit. »

« Allez, allez les USA ! (Go, go, USA !) », a hurlé Darke, un commentaire qui restera à jamais attaché au journaliste, à Donovan et à l'USMNT. L'émotion sur le terrain était facile à voir alors que les coéquipiers s'entassaient sur le buteur dans le coin. Ils avaient gagné le match dans les derniers instants. Leur Coupe du Monde ne s'arrêterait pas face à l'Algérie, et ils l'ont su au moment même où Donovan a fracassé son tir au fond des filets.

Ce qu'ils ne savaient pas, cependant, c'est ce que cela signifiait pour les gens restés au pays. Il s'avère que cela signifiait énormément.

« Tu dois voir ça »





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Une recherche rapide sur YouTube avec les mots-clés "Landon Donovan Algérie" présente une variété de résultats. Le premier résultat, cependant, n'a jamais changé. C'est une vidéo qui est devenue aussi célèbre que le but lui-même pour avoir mis en valeur un moment dans le temps et ce que ce moment a signifié pour tant de gens.

La vidéo, postée par l'utilisateur Kitchel22130, a amassé plus de 5,5 millions de vues. Postée deux jours après le but de Donovan, c'était une compilation de réactions à travers les États-Unis. Toutes ces années plus tard, les commentaires sont toujours inondés de spectateurs disant que la vidéo leur a donné des frissons, à la fois lors de sa sortie et même maintenant, 15 ans après les faits.

Les commentateurs YouTube ne sont pas les seuls. Quelques jours seulement après son but, Donovan a lui aussi vu la vidéo. Elle lui a ouvert les yeux sur un fait qu'il avait toujours cru, mais dont il savait désormais qu'il était vrai : son pays s'en souciait vraiment.

« Le lendemain matin après le but », a raconté Donovan au U.S. Soccer Podcast, « nous sommes entrés dans le centre des médias d'U.S. Soccer, une des pièces du lodge où nous logions, je passais par là au petit-déjeuner et [le directeur de la communication d'U.S. Soccer] Michael Kammarman m'a attrapé et m'a dit : "Tu dois voir ça". Encore une fois, nous sommes en 2010, donc les réseaux sociaux n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, internet n'était pas ce qu'il est, et nous étions de l'autre côté du monde, donc nous n'étions pas vraiment connectés à ce qui se passait au pays. »

« Nous nous sommes assis, nous avons regardé la vidéo, et nous étions tous les deux en train de pleurer parce que nous ne pouvions pas croire que les gens au pays vivaient le soccer de cette façon. Je n'aurais jamais imaginé. Ça te donne un sentiment de puissance et de fierté pour ton pays parce que beaucoup de ces gens n'étaient pas des fans de soccer. Ils le sont devenus après ce jour-là, mais ils n'étaient pas des fans de soccer au départ, mais ils le vivaient exactement comme nous. Nous étions sur le terrain, mais ils le vivaient de la même manière, traversant les mêmes émotions. »

Pour beaucoup, cette expérience fut un tournant. Comme l'a dit Donovan, beaucoup de gens sont devenus des fans de soccer ce jour-là, et ils n'ont jamais regardé en arrière.

Le moment qui a faconné une génération





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Le jour de ce match contre l'Algérie, l'actuelle star des Whitecaps de Vancouver et international américain Sebastian Berhalter et le reste de sa famille ont pris ce qu'il a appelé « une décision exécutive ». Il sécherait l'école ce jour-là et manquerait une pièce de théâtre à l'école pour regarder ce match. L'enjeu était trop grand pour le manquer, bien sûr, et finalement, la décision de Berhalter de regarder l'USMNT a été récompensée, n'est-ce pas ?

« Je me souviens m'être dit : "Je n'arrive pas à croire que c'est arrivé" », a déclaré Berhalter au site officiel de la MLS depuis le camp de l'USMNT. « Ça a déclenché beaucoup de choses en moi, honnêtement. En grandissant, ressentir ça, c'était quelque chose d'assez spécial. C'était le moment le plus mémorable, surtout en grandissant. »

Aujourd'hui, 15 ans plus tard, ce garçon de neuf ans d'alors est lui-même milieu de terrain de l'USMNT, avec ses propres rêves de Coupe du Monde, mais Berhalter n'est pas seul. Il y a eu beaucoup de gamins de neuf ans qui sont tombés amoureux du soccer ce jour-là. Il y a eu des trentenaires, des quadragénaires, et des septuagénaires aussi. Le but de Donovan en a été un qui, d'une certaine manière, a transcendé le sport et est devenu quelque chose de plus grand.

C'est pourquoi, toutes ces années plus tard, des joueurs comme Berhalter y repensent. C'est pourquoi, toutes ces années plus tard, il figure toujours parmi les moments les plus discutés de l'histoire du soccer américain. Et c'est pourquoi, en fin de compte, nous ne pouvons toujours pas vraiment cerner le véritable impact de ce but, en grande partie parce qu'il continue d'inspirer encore aujourd'hui.

C'est là le véritable héritage de Donovan. Oubliez les trophées, les distinctions et les statistiques, et regardez plus en profondeur. Ce jour-là, en Afrique du Sud, Donovan a inspiré une nation et, même aujourd'hui, 15 ans plus tard, cette nation continue de raconter où elle était quand elle a vu ça, que cette réaction ait été capturée en vidéo ou non.



