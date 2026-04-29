Le Brésil sans plan B : la fin de l'ère Neymar

Autrefois perçu comme capable de masquer à lui seul les lacunes de la Seleção, Neymar n’est plus considéré comme le leader incontesté à l’aube de la Coupe du monde nord-américaine. Pendant plus de dix ans, il a porté à lui seul les espoirs mondiaux du pays, une responsabilité solitaire qui a façonné son héritage et contribué à prolonger la plus longue période du Brésil sans titre planétaire.

Les mains sur les hanches, le regard perdu au loin, des larmes de tristesse et de douleur : malgré huit buts en Coupe du monde – soit autant que Rivaldo et plus que Rivellino, Bebeto, Romário ou Garrincha – l’image qui le définit sur la plus grande scène n’est pas celle d’une célébration, mais bien ce vide abyssal. Une image qui résume bien le long jeûne du Brésil : 24 ans sans titre mondial depuis 2002.

Pourtant, il serait injuste de lui imputer l’intégralité de ce long jeûne. Il n’a pas pris part aux Coupes du monde 2006 et 2010, et, contrairement à nombre de ses illustres aînés, il n’a pas vraiment hérité du flambeau. Aucun passage de témoin symbolique, à la manière de Pelé avec Rivellino ou de Romário avec Ronaldo, ne l’a désigné comme héritier.

Lors de ses débuts en 2010, il a hérité d’une sélection sans leaders affirmés ni véritable relève. Si le Brésil avait longtemps produit des attaquants créatifs en série, ce vivier semblait soudainement asséché. Ronaldinho et Adriano étaient sur le déclin, et Kaká n’a jamais retrouvé son niveau d’antan après ses blessures. Personne d’autre n’était donc en mesure d’endosser ce rôle, laissant Neymar porter à lui seul l’héritage de la Seleção.

C’était presque inévitable : entre 2014 et 2022, les espoirs du Brésil en Coupe du monde reposaient sur un seul homme. Une dépendance surprenante pour la nation la plus titrée du football, mais qui rappelle plutôt la stratégie des petites nations.

À l’approche de la Coupe du monde 2026, Neymar n’est plus le même joueur. Il conserve le respect de tous, mais n’occupe plus un rôle déterminant au sein d’une sélection brésilienne qui aborde le tournoi avec quelques interrogations.

Le vide qu’il devait combler

Lors de ses débuts en 2010, les attentes étaient immenses : il devait incarner une nouvelle génération au style flamboyant, après l’équipe sobre et disciplinée de Dunga, éliminée par les Pays-Bas au Mondial 2010. Seulement, les cadres censés l’épauler ne brillaient pas au même éclat que les légendes d’antan.

Il n’endossera toutefois le mythique numéro 10 qu’en 2013, lorsque Luiz Felipe Scolari, le sélectionneur champion du monde 2002, fait son retour pour guider le Brésil vers le Mondial à domicile. D’autres talents, comme Ganso et Alexandre Pato, n’ont pas confirmé les espoirs placés en eux, et Lucas Moura n’a pas non plus convaincu.

Le fait que ce soit précisément Neymar qui porte le numéro de Pelé en disait long. Scolari a souligné qu’il n’était pas seul à devoir porter l’équipe, mais, dans les faits, tout tournait autour de lui. Une situation normale pour une superstar, sauf qu’il n’y avait, en attaque, personne d’autre capable de s’approcher de son influence.

La donne a toujours été différente. En 1958, si Pelé émergeait, Garrincha restait tout aussi décisif et Didi était même désigné meilleur joueur du tournoi. En 1962, Garrincha prenait de nouveau le relais après la blessure de Pelé. En 1970, Pelé était entouré de stars planétaires comme Jairzinho, Rivellino, Gérson et Tostão. En 1994, tout tournait autour du duo Bebeto-Romário, et en 2002, Ronaldo et Rivaldo se partageaient la vedette. Le succès n’a jamais reposé sur un seul homme — pas même sur Pelé.

À 22 ans, Neymar a pourtant révélé son potentiel lors du Mondial 2014. Outre ses actions décisives, il a su porter son équipe sous une pression immense, dans un tournoi à domicile teinté de tensions politiques. L’exercice n’était pas aisé. Le terme « Neymardependência », ou dépendance à Neymar, circulait déjà et était même repris par les médias brésiliens avant la demi-finale contre l’Allemagne.

Sur les dix buts brésiliens inscrits jusqu’alors, il avait directement participé à cinq : quatre réalisations et une passe décisive. Mais, en quart de finale contre la Colombie, il subit une fracture d’une vertèbre lombaire suite à un tacle violent de Juan Camilo Zúñiga, synonyme d’élimination prématurée. Privée de son génie, la Seleção s’effondre : 7-1 en demi-finale face à l’Allemagne, une débâcle historique.

Son absence sur la pelouse de Belo Horizonte a cruellement rappelé une réalité : le Brésil s’était trop appuyé sur un seul homme. Un constat qui allait hanter la Seleção pendant des années.

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Le prince qui ne devint jamais roi.

À l’approche de la Coupe du monde 2018 en Russie, le terme « Neymardependência » a pris une nouvelle dimension. Il ne s’agissait plus de saluer les qualités de l’attaquant, mais d’exprimer une crainte : et s’il n’était pas au meilleur de sa forme lors de la phase finale ?

En 2017, il avait réalisé le transfert le plus cher de l’histoire, passant du FC Barcelone au Paris Saint-Germain avec l’étiquette de futur leader de l’équipe. Mais en France, blessures et incidents se sont succédé à un rythme effréné. Sa fracture du métatarse début 2018 a même suscité autant de débats au Brésil que la tactique de la Seleção.

Lors de la Coupe du monde, il n’était pas encore à 100 % de ses capacités, mais son attitude a davantage fait parler que ses performances. Tellement tendu qu’il a fondu en larmes après une victoire poussive contre le Costa Rica en phase de groupes, il a certes scoré lors de ce match puis en huitièmes face au Mexique, mais le public retiendra surtout ses réactions vives aux contacts et ses roulades interminables sur la pelouse.

Partout dans le monde, joueurs et internautes se sont mis à l’imiter : enfants comme adultes s’écroulaient en riant pour railler ses chutes. Neymar est devenu un mème. Pour ses adversaires, il passait davantage pour un clown que pour une menace. Et quand le visage de votre équipe nationale vire à la blague, c’est tout un pays qui en pâtit.

Au moment crucial, aucun coéquipier n’a pris le relais. La Seleção a finalement chuté en quarts face à la Belgique, emmenée par Romelu Lukaku, Eden Hazard et Kevin De Bruyne, plus solide et plus mature. Pas d’humiliation comme en 2014, mais une douleur nouvelle : celle de la honte.

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Ainsi s’achève, brutalement, l’ère de la « Neymardependência ».

Au fil des années suivantes, le Brésil a progressivement appris à se passer de son star. En 2019, il a même remporté la Copa América sans Neymar, blessé.

Entre-temps, toutefois, sa vie privée a commencé à parasiter son rôle au sein de la Seleção. Sur le terrain, il continuait de marquer, de délivrer des passes décisives et de faire preuve d’engagement ; mais l’ensemble des polémiques qui l’entouraient a fini par occulter son jeu.

Des signes encourageants émergent toutefois : en 2022, Vinícius Júnior, auteur d’un but décisif en finale de Ligue des champions contre Liverpool avec le Real Madrid, confirme l’émergence d’un nouveau leader, tandis que Rodrygo joue également un rôle clé. Il est néanmoins prématuré d’annoncer un véritable après-Neymar.

Lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, il semblait enfin de retour à son meilleur niveau, mais dès le premier match contre la Serbie, le malheur a frappé : une blessure à la cheville. Pendant un instant, Richarlison a semblé prendre le relais avec deux buts, et Vinícius a délivré une passe décisive.

Sans leur star, la Seleção a poursuivi son parcours grâce à une victoire 1-0 contre la Suisse signée Casemiro, et son absence n’a pas provoqué de panique. La tension demeurait toutefois palpable.

La victoire 4-1 contre la Corée du Sud en huitièmes de finale a redonné espoir. La nouvelle génération a pris les commandes, emmenée par Vinícius, tandis que Neymar, de retour, a marqué et offert une passe décisive. Il n’était plus seulement la star, mais aussi un mentor. Autrefois force unique, il apprenait désormais à guider ses partenaires. Un instant, le puzzle semblait s’assembler parfaitement. Mais le football écrit rarement des contes de fées.

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De nouvelles lacunes, de vieux problèmes

En quart de finale contre la Croatie, son heure semblait enfin être venue. Neymar a marqué en prolongation et a célébré ce but comme si tout allait s'arranger. La demi-finale semblait à portée de main.

Peu après, toutefois, tout a déraillé. Alors que le Brésil devait gérer son avance, ses coéquipiers se sont précipités vers l’avant. « Pourquoi allez-vous vers l’avant ? », a-t-il encore crié. Cette action a marqué la dernière incursion brésilienne du match. La Croatie a immédiatement contre-attaqué et égalisé.

La rencontre se poursuit jusqu’aux tirs au but. Neymar, prévu comme cinquième tireur pour éventuellement transformer la sentence décisive, ne s’élancera même pas : Rodrygo et Marquinhos ont déjà manqué leur tentative.

Le Brésil butait à nouveau en quarts de finale, repoussant le rêve d’un sixième titre mondial. La disette se prolongeait ainsi à 24 ans, soit l’écart identique entre 1970 et 1994. Les larmes de Neymar ce soir-là ressemblaient à un adieu ; peut-être sa dernière chance. Et c’était peut-être bien le cas.

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Déclin et vide

Les années suivantes confirment son déclin. Au PSG, il se retrouve sur la touche, éclipsé par Kylian Mbappé. Il part ensuite pour Al-Hilal, en Arabie saoudite, étape généralement réservée aux carrières plus avancées, et y joue peu.

Sous le maillot auriverde, il a tout de même inscrit un doublé contre la Bolivie, ce qui lui a permis de dépasser Pelé au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Seleção. Un record impressionnant, mais qui ressemblait davantage à un hommage à ce qu’il avait été qu’à ce qu’il apportait encore.

En octobre 2023, il déchire les ligaments du genou et subit une année d’arrêt. À peine revenu, il se blesse de nouveau. Son passage en Arabie saoudite s’achève, et il revient finalement à Santos, non sans émotion. En 2025, cela fait déjà deux ans qu’il n’a plus porté le maillot de la Seleção.

Pendant ce temps, la Seleção poursuit sa quête d’identité. Longue période avec un sélectionneur par intérim, trop peu de stabilité. Seul un grand nom, Carlo Ancelotti, est arrivé aux commandes peu avant la Coupe du monde.

Les incertitudes demeurent nombreuses. Un constat s’impose : le Brésil ne rayonne plus de cette confiance habituelle à l’approche de la Coupe du monde 2026. Fait marquant, les critiques ne portent pas cette fois sur une supposée dépendance à Neymar, simplement parce qu’il n’entre plus guère en ligne de compte.

Pourtant, le talent ne manque pas : pour la première fois depuis Kaká en 2007, un Brésilien, Vinícius Júnior, a été sacré Joueur de l’année de la FIFA en 2024, tandis que Raphinha s’est imposé à Barcelone comme un sérieux candidat au Ballon d’Or.

Sur le papier, la Seleção dispose donc d’atouts majeurs. Pourtant, la réalité est moins reluisante : la mauvaise passe entamée après 2022 a douché les enthousiasmes. Disposer de talents ne suffit pas ; aucun n’a encore réussi à transposer sa forme en club au niveau international. Le poste de Neymar ? Il reste à pourvoir.

Symbole d’espoir et de déception

Pendant plus de dix ans, Neymar a incarné l’espoir brésilien, mais aussi ses déceptions.

Le sélectionneur Ancelotti garde encore la porte entrouverte pour un rôle lors de la Coupe du monde 2026, mais cette chance s’amenuise et, si elle se présente, Neymar sera jugé sous un œil critique. Peut-être plus en tant que protagoniste, mais comme un joueur capable d’apporter son écot au moment crucial.

Une certitude : Neymar et le Brésil ont changé. Tous deux devront apporter une réponse. La Coupe du monde demeurera, quoi qu’il arrive, la plus grande scène.

Au final, son parcours en Coupe du monde sera sans doute plus marqué par ce qu’il n’a pas fait que par ce qu’il a réalisé : la blessure de 2014, les doutes de 2018, le penalty qu’il n’a jamais tiré en 2022.

La fin de la « Neymardependência » offrira-t-elle malgré tout un dénouement heureux ? Probablement pas. Mais, comme on le sait, rien n’est jamais impossible dans le football.