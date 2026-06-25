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Loai Mohamed

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Le Brésil reprend le dessus sur l'Allemagne… et confirme son statut de grande puissance

Écosse vs Brésil
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La Seleção a signé un nouveau succès 3-0 pour la deuxième rencontre consécutive, poursuivant ainsi sa série de records.

La sélection brésilienne a repris l’avantage au goal average sur son homologue allemande, dans le cadre de la rivalité historique qui les oppose en Coupe du monde.

Ce jeudi matin, la Seleção a dominé l’Écosse 3-0 lors de la troisième et dernière journée du groupe 3 de la Coupe du monde 2026.

Grâce à ce succès, la Seleção termine en tête de sa poule et rallie le deuxième tour, où elle défiera le deuxième du groupe F.

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D’après les données de « Stats Foot », la Seleção porte son total à 244 buts et repasse seule en tête du classement historique des buteurs devant la Mannschaft, désormais distancée de trois unités.

Les Auriverdes avaient abordé la compétition avec 237 buts au compteur, soit cinq de plus que l’Allemagne, mais le large succès des « Maschinen » contre Curaçao lors de la première journée avait momentanément ravivé la course au record.

Par ailleurs, la Seleção a marqué trois buts lors de deux rencontres consécutives pour la première fois en Coupe du monde depuis l’édition 2006, après sa victoire 3-0 contre Haïti lors de la deuxième journée.

Selon la même source, la Seleção a également préservé sa tradition de terminer en tête de son groupe depuis 1982.

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