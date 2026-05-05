Le Brésil est en émoi : le fils de Robinho a déposé une plainte contre Neymar

Robinho Junior (18 ans) a déposé plainte contre Neymar (34 ans) après une gifle reçue lors d’une séance d’entraînement du Santos FC ce week-end. Le club brésilien a immédiatement ouvert une enquête interne.

Lundi, la presse spécialisée brésilienne a largement relayé cette affaire impliquant la star mondiale, déjà connue pour des éclats d’humeur sur les terrains.

Selon Globo Esporte, qui a interrogé plusieurs témoins, l’incident a éclaté après que Robinho Junior a dribblé la star.

Neymar, agacé, a sommé son jeune partenaire de « se calmer ». Un vif échange verbal a alors éclaté, rapidement suivi d’une altercation.

Les échanges verbaux ont alors dégénéré en altercation physique : Neymar a frappé son jeune coéquipier sous les yeux du groupe. Le joueur star s’est rapidement excusé.

L’affaire prend un nouveau tournant : Robinho Junior a porté plainte et le club a ouvert une enquête interne.

Selon la presse brésilienne, Robinho Junior réclamerait des excuses publiques, mais le vétéran n’envisagerait pas de s’exécuter. Il dit ne pas comprendre le geste de son protégé, qu’il avait lui-même intégré au groupe en tant que mentor.