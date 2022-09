Le bras de fer Koeman - Laporta sur un joueur du PSG

L'ancien coach du Barça a souvent évoqué l'injustice dont il a été victime de la part des Blaugrana depuis son limogeage.

Ronald Koeman a dénoncé comment la mauvaise foi de Joan Laporta l'a empêché de signer Georginio Wijnaldum dans des propos accordés au média néerlandais AD.

"J'ai essayé de signer Wijnaldum, mais j'ai échoué parce que le président voulait m'irriter plus qu'il ne voulait signer le joueur. Cela a retardé l'opération, et c'est pour cette raison qu'il a décidé d'aller au PSG. Sinon, il aurait joué au Camp Nou".

Mundo Deportivo a rapporté les commentaires et a ensuite fourni une autre citation de Wijnaldum lui-même, qui semble corroborer la chronologie des événements de Koeman.

"Nous avons négocié pendant des semaines avec Barcelone, mais le club n'a pas fait le pas décisif et le Paris Saint-Germain est apparu et a été plus rapide et décisif. Il était difficile de dire non au Barça parce qu'il a été l'un des premiers clubs à s'intéresser à moi et qu'il fait partie des grands clubs, mais je suis heureux de ma décision."

Vers la fin de son séjour à Barcelone, la relation entre Koeman et Laporta s'est fortement dégradée.