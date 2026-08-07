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Al Hilal v Al Ahli : AFC Champions League Elite Semi FinalGetty Images Sport

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Le bourreau du Maroc : la star du Sénégal candidate à la succession de Kessié à Al-Ahly

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« Le Raqi » cherche une solution à la crise qu'il a lui-même créée

Le club d'Al-Ahli, en Arabie saoudite, a jeté son dévolu sur le bourreau de la sélection du Maroc, afin de l'engager durant l'actuelle période des transferts estivaux, pour succéder à son ancien joueur ivoirien Franck Kessié.

Kessié a quitté les rangs d'Al-Ahli à l'issue de son contrat, à la fin de la saison dernière, après 3 années historiques durant lesquelles il a mené l'équipe à remporter deux fois le titre de la Ligue des champions d'Asie Élite, ainsi que la Supercoupe d'Arabie saoudite après 9 ans d'absence.

Le journaliste réputé Rudy Galetti a affirmé, dans un tweet publié sur son compte personnel du réseau « X », qu'Al-Ahli visait le recrutement du Sénégalais Pape Gueye, milieu de terrain de Villarreal, afin de compenser le départ de Kessié lors de la saison prochaine.

Galetti a précisé que Gueye était en concurrence avec Kessié lui-même, puisque le joueur ivoirien pourrait revenir dans les rangs d'Al-Ahli la saison prochaine, faute d'avoir pu lui trouver un remplaçant jusqu'à présent.

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Pape Gueye est considéré comme l'un des joueurs les plus en vue de la sélection du Sénégal ces derniers temps, au point qu'il a marqué le but de la victoire face au Maroc en finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025, avant que le titre ne soit retiré aux « Lions de la Teranga » ultérieurement.

En fin de saison, le joueur de 27 ans a reçu le prix du meilleur joueur africain de la saison écoulée décerné par le championnat espagnol, après avoir récolté 38 % des voix des supporters et des journalistes.

Gueye évolue sous les couleurs de Villarreal depuis 2024, lorsqu'il a rejoint ses rangs en provenance de l'Olympique de Marseille, disputant 64 matchs avec le club, au cours desquels il a réussi à inscrire 9 buts.

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