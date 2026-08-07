Le bourreau du Maroc : la star du Sénégal candidate à la succession de Kessié à Al-Ahly

Le club d'Al-Ahli, en Arabie saoudite, a jeté son dévolu sur le bourreau de la sélection du Maroc, afin de l'engager durant l'actuelle période des transferts estivaux, pour succéder à son ancien joueur ivoirien Franck Kessié.

Kessié a quitté les rangs d'Al-Ahli à l'issue de son contrat, à la fin de la saison dernière, après 3 années historiques durant lesquelles il a mené l'équipe à remporter deux fois le titre de la Ligue des champions d'Asie Élite, ainsi que la Supercoupe d'Arabie saoudite après 9 ans d'absence.

Le journaliste réputé Rudy Galetti a affirmé, dans un tweet publié sur son compte personnel du réseau « X », qu'Al-Ahli visait le recrutement du Sénégalais Pape Gueye, milieu de terrain de Villarreal, afin de compenser le départ de Kessié lors de la saison prochaine.

Galetti a précisé que Gueye était en concurrence avec Kessié lui-même, puisque le joueur ivoirien pourrait revenir dans les rangs d'Al-Ahli la saison prochaine, faute d'avoir pu lui trouver un remplaçant jusqu'à présent.

Pape Gueye est considéré comme l'un des joueurs les plus en vue de la sélection du Sénégal ces derniers temps, au point qu'il a marqué le but de la victoire face au Maroc en finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025, avant que le titre ne soit retiré aux « Lions de la Teranga » ultérieurement.

En fin de saison, le joueur de 27 ans a reçu le prix du meilleur joueur africain de la saison écoulée décerné par le championnat espagnol, après avoir récolté 38 % des voix des supporters et des journalistes.

Gueye évolue sous les couleurs de Villarreal depuis 2024, lorsqu'il a rejoint ses rangs en provenance de l'Olympique de Marseille, disputant 64 matchs avec le club, au cours desquels il a réussi à inscrire 9 buts.