L'Argentin Leandro Paredes, milieu de terrain de Boca Juniors, se rapproche d'un transfert vers le championnat turc, après l'entrée du club de Trabzonspor en négociations préliminaires pour s'attacher ses services, dans une opération qui pourrait le réunir avec l'Égyptien Mohamed Salah, en cas de finalisation du transfert de la star argentine vers l'équipe.

Le site turc « Haber61 »a rapporté que Trabzonspor a effectué sa première démarche officielle pour se renseigner sur les conditions d'un contrat avec Paredes, à la demande du directeur technique Fatih Tekke, en indiquant que le joueur est désormais plus ouvert à l'idée d'un transfert en Turquie que par le passé.

La source a précisé que les exigences financières de Paredes se situent entre 6 et 7 millions d'euros par an, tandis que Boca Juniors réclame environ 10 millions d'euros pour donner son accord au départ du joueur, dont le contrat avec le club argentin court jusqu'en décembre 2028.

Paredes, âgé de 32 ans, a un passé particulier avec le football égyptien, après avoir joué un rôle décisif dans l'élimination de la sélection d'Égypte de la Coupe du monde 2026, lors de la confrontation entre les deux sélections en huitièmes de finale.

Dans les derniers instants du match, alors que l'Égypte et l'Argentine étaient à égalité 2-2, Omar Marmoush s'est lancé dans un contre rapide et a tenté d'adresser une passe à Mahmoud Hassan Trézéguet, qui filait pour se retrouver seul face au gardien Emiliano Martínez, mais Paredes a lu la passe au dernier moment et est intervenu pour couper le ballon.

L'intervention du milieu de terrain argentin s'est transformée en tournant du match, l'Argentine ayant enchaîné avec un contre conclu par le but de la victoire d'Enzo Fernández, se qualifiant pour les quarts de finale et poursuivant son parcours jusqu'à la finale.

En raison de cette action décisive, le nom de Paredes a été associé en Égypte à celui de « bourreau de Marmoush », après avoir privé l'attaquant égyptien d'une occasion dangereuse qui aurait pu changer complètement le cours du match.

Salah pourrait faciliter l'opération

La démarche de Trabzonspor envers Paredes intervient dans le contexte des grands changements que connaît le club turc, après avoir réussi à attirer un nom mondial, Mohamed Salah, en plus de ses démarches pour recruter Darwin Núñez.

« Haber61 » a souligné que le grand développement du projet de Trabzonspor a rendu Paredes plus réceptif à l'idée de jouer en Turquie, lui qui se montrait plus réservé face à cette option par le passé.

Le club turc espère tirer parti de la présence de noms de l'envergure de Salah et Núñez pour convaincre Paredes de rejoindre ses rangs, d'autant que le joueur possède une grande expérience au niveau international, a déjà disputé une finale de Ligue des champions et constitue l'un des éléments importants de la sélection argentine.

Les statistiques de Paredes

Paredes vit une période stable avec Boca Juniors, ayant participé à 18 matches en championnat argentin cette saison, au cours desquels il a inscrit deux buts et délivré 3 passes décisives.

Le joueur a également disputé 7 matches avec la sélection argentine lors de la Coupe du monde 2026 et a été l'un des éléments ayant contribué à mener le tenant du titre jusqu'à la finale.

En cas de succès de Trabzonspor dans la conclusion de l'opération, Paredes aura l'occasion de côtoyer de nouveau Salah au sein d'un même club, dans une démarche qui ajoute un nouveau nom mondial au projet du club turc, désireux de rivaliser avec force la saison prochaine.