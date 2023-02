Le boss Zlatan est de retour

Zlatan Ibrahimovic a repris l'entraînement complet de l'AC Milan après une longue période d'arrêt due à une blessure au ligament croisé antérieur.

Le joueur de 41 ans a été opéré du ligament croisé antérieur en mai 2022 et a confirmé peu après qu'il comptait revenir sur le terrain, malgré son âge. Il semble qu'il soit proche de tenir sa promesse, puisque le joueur devrait être disponible pour le match de Serie A entre Milan et le Torino ce vendredi, selon Sky Italie.

Zlatan is back

Ibrahimovic a été un contributeur régulier pour les Rossoneri qui ont remporté le Scudetto l'année dernière, marquant huit fois en Serie A. L'équipe de Stefano Pioli est actuellement 6e, et bénéficiera du retour de son attaquant vétéran.

Ibrahimovic n'a pas été retenu dans le groupe de l'AC Milan pour le match de Ligue des champions contre Tottenham, et Pioli a admis qu'il ne pouvait pas confirmer une date de retour pour l'international suédois : "Il a toujours été d'une importance tangible dans cette équipe. Malheureusement, Zlatan s'est entraîné dix minutes avec nous hier et aujourd'hui il n'a pas travaillé avec nous. Malheureusement pour lui, les deux matchs contre Tottenham ont lieu bientôt et pour l'instant nous ne savons pas quand il sera à 100%", a déclaré Pioli en conférence de presse.

"J'espère de tout cœur qu'il pourra revenir rapidement. Peu de gens feraient ce qu'il fait pour revenir d'une blessure aussi difficile et compliquée. Il n'abandonne pas. Mais n'ayant pas la garantie, je n'avais pas d'autres choix et je le lui ai communiqué il y a quelques jours."

L'attaquant devrait être réintégré dans l'équipe au cours des prochains mois, l'AC Milan cherchant à s'assurer une place en Ligue des champions l'année prochaine.