Le Borussia Dortmund surprend Barcelone avec sa réponse à l'offre concernant Ademi

Le FC Barcelone a essuyé un premier refus du Borussia Dortmund concernant l'offre initiale pour le milieu allemand Karim Ademi. Les discussions se poursuivent néanmoins, la volonté du joueur de rejoindre les « Blaugrana » constituant un atout majeur.

Barcelone voit dans l’arrivée du joueur de 24 ans une opportunité majeure de ce mercato estival, d’autant que l’intéressé place le maillot blaugrana en tête de ses priorités, convaincu que le Barça est le tremplin dont il a toujours rêvé.

Selon Mundo Deportivo, le Barça aurait déjà trouvé un accord avec le joueur sur les conditions personnelles et a soumis une première offre officielle de 20 millions d’euros au Borussia Dortmund. La direction allemande a jugé ce montant insuffisant au regard du potentiel du joueur et l’a donc rejetée.

Malgré ce refus, le Borussia Dortmund a adressé un message positif au Barça, indiquant que la porte restait ouverte à la négociation et que le club était prêt à discuter de l’avenir du joueur si une offre correspondant à ses exigences financières était déposée.

Dortmund est conscient que sa position n’est pas facile, car le contrat d’Ademi expire à la fin de la saison prochaine, alors qu’aucun signe n’indique que les deux parties soient sur le point de parvenir à un accord concernant sa prolongation. De plus, le joueur préfère rejoindre Barcelone, ce qui expose le club allemand au risque de le perdre gratuitement dans un an si aucun accord n’est conclu cet été.

Conscient de la valeur sportive et commerciale d’un joueur au physique imposant, rapide et expérimenté internationalement, le BVB entend néanmoins tirer un dernier profit financier de son départ potentiel.

Du côté du Barça, la direction sportive a accueilli le refus avec calme, estimant que ce dossier n’est pas une priorité absolue cet été et privilégiant pour l’instant la recherche d’un véritable avant-centre.

Malgré tout, le club catalan continue de considérer Ademi comme une opportunité importante sur le marché et poursuivra les négociations si les exigences financières restent dans les limites compatibles avec sa situation économique ; en revanche, il se retirera des discussions si le montant de la transaction venait à augmenter de manière significative.

Dans ce contexte, la réalisation du transfert demeure plausible, à condition que le joueur et le Borussia Dortmund rapprochent leurs positions pour aboutir à un accord satisfaisant avant la clôture du mercato.