Le Borussia Dortmund prévoit de garder Haaland la saison prochaine mais écoutera des "offres exceptionnelles" pour Sancho, selon Watzke

Le dirigeant de Bundesliga a évoqué les spéculations concernant deux joueurs clés, insistant sur le fait qu'ils viseront à garder les deux attaquants.

Le Borussia Dortmund prévoit de garder Erling Haaland pour la saison prochaine mais écoutera des "offres exceptionnelles" pour Jadon Sancho, selon le dirigeant du club allemand, Hans-Joachim Watzke. Erling Haaland attire l'attention des meilleurs clubs européens avant la fenêtre de transfert estivale après une campagne 2020-2021 exceptionnelle au Westfalenstadion. Watzke affirme que Dortmund n'a pas pensé à vendre le Norvégien, mais admet que Sancho pourrait finir par partir s'il reçoit une offre appropriée lors de la réouverture du marché.

"Nous n'avons pas de plan alternatif. Nous en discuterons avec Erling Haaland, son père et son agent Mino Raiola", a déclaré Watzke à Goal et DAZN. "Nous voulons aussi qu'il soit heureux de rester avec nous, de marquer des buts pour le BVB l'année prochaine avec conviction. Il n'y a pas d'autre plan." Pressé de savoir si Haaland et Sancho seront toujours dans l'effectif de Dortmund en 2021-2022, Watzke a répondu : "Je ne m'implique pas dans les probabilités, ce n'est pas bon. Jadon Sancho est avec nous depuis bien plus longtemps qu'Erling Haaland. Nous allons devoir parler à Jadon aussi".

"S'il y a une offre exceptionnelle, nous en discuterons avec le joueur et l'agent, comme toujours. Néanmoins, je suis très sûr que le marché des transferts ne fonctionnera que de manière très limitée cet été. Surtout dans les très grands clubs, vous pouvez voir quel genre de blessures le coronavirus a infligé, et ce ne sont pas de petites blessures qui guérissent en deux semaines", a ajouté le dirigeant du Borussia Dortmund.

Sancho plus proche du départ qu'Haaland

La semaine dernière, il a été rapporté que l'agent d'Erling Haaland, Mino Raiola, s'était rendu en Espagne avec son père Alf-Inge pour rencontrer des responsables du FC Barcelone et du Real Madrid. Il a été suggéré que les deux hommes tiendront également des réunions avec un certain nombre de clubs de Premier League (Manchester United et Chelsea) alors qu'ils évaluent la meilleure option pour l'attaquant de 20 ans.

Manchester City, Manchester United, Chelsea et Liverpool ont été fortement liés à Erling Haaland, tandis que le Paris Saint-Germain et la Juventus ont également été invités à essayer de le recruter cet été. Jadon Sancho était dans une position similaire à Erling Haaland l'année dernière, après avoir été présenté comme la cible de transfert n°1 de Manchester United. Les Red Devils ont finalement refusé de payer le prix demandé de 120 millions d'euros, mais des rapports récents ont déclaré qu'ils se préparaient à raviver leur intérêt pour l'international anglais.

Jadon Sancho approche des deux dernières années de son contrat à Dortmund, et ses performances n'ont pas été aussi élevé maintenant qu'elles l'étaient en 2020 après une saison de hauts et de bas au Westfalenstadion Stadium. Le géant allemand pourrait être tenté de tirer profit du joueur de 21 ans plus tard dans l'année alors qu'ils tentent d'équilibrer les comptes au milieu de la crise des coronavirus, surtout s'ils ne se qualifient pas pour la Ligue des champions.