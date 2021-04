"L'attitude du clan Haaland est irrespectueuse"

Selon l'ancien international allemand, Dietmar Hamann, le comportement du clan Haaland est inacceptable en plein milieu d'une saison.

L'agent et le père d'Erling Haaland ont été critiqués par l'ancien footballeur Dietmar Hamann, qui leur reproche le timing de leur voyage en Espagne pour parler affaires et de l'avenir de l'attaquant du Borussia Dortmund.

Mino Raiola et Alf-Inge Haaland ont été aperçus en Espagne en train de quitter un aéroport et de monter dans une voiture conduite par le président de Barcelone, Joan Laporta. Il a également été révélé qu'ils se sont entretenus avec le Real Madrid pendant cette escapade en terre ibérique.

C'était quelques heures seulement avant le match vital de Bundesliga pour Dortmund contre l'Eintracht Francfort. Les vice-champions d'Allemagne ont ensuite perdu 2-1, mettant leur place en Ligue des champions la saison prochaine en danger.

"Dortmund ne veut pas contrarier Haaland"

Se confiant à Sky Allemagne, Hamann a déclaré: "Le comportement du père de Haaland et de Raiola est indescriptible et irrespectueux. S'il veut partir, laissez-le partir. Dortmund a payé beaucoup d'argent pour un joueur de 18 ans, il devrait être heureux de pouvoir y jouer. Dortmund devrait réfléchir aux raisons pour lesquelles les joueurs sont toujours à la traine. Ils manquent de leaders là-bas."

"C’est le match le plus important de la saison et vous n’êtes pas en mesure d’adopter ce comportement parce que vous avez peur de contrarier le joueur", a poursuivi le champion d'Europe 2005.

Dortmund a répété à plusieurs reprises qu'il ne souhaitait pas - et n'était pas obligé - de vendre Haaland cet été. Il semble cependant que son agent et son père essaient de susciter l’intérêt des plus grands clubs européens en laissant croire qu'un accord est en passe d'être conclu. Ce n’est pas la première fois que les actions controversées de Raiola interviennent juste avant un match crucial cette saison. En décembre, il a affirmé que Paul Pogba voulait quitter Manchester United quelques jours seulement avant un match capital de la Ligue des champions contre le RB Leipzig qu'ils ont ensuite perdu.