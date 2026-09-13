Le Bernabéu chasse le Real Madrid : un mois entier loin des sifflets !

Le Real Madrid s'apprête à disputer une série de ses prochains matches loin du stade Santiago-Bernabéu, après que ses rencontres à domicile cette saison se sont transformées en une épreuve récurrente face à ses supporters, qui n'ont pas hésité à faire entendre des sifflets alors même que l'équipe n'a subi aucune défaite jusqu'à présent sur sa pelouse.

Le Real Madrid a disputé 4 matches sur son terrain cette saison, et a été accueilli à chaque fois par des sifflets, signe clair de l'ampleur des exigences du public, qui attend de l'équipe des performances plus convaincantes et des résultats à la hauteur des ambitions du club.

Et bien que la formation madrilène ait préservé son invincibilité au Bernabéu, cela n'a pas suffi à satisfaire ses supporters, habitués à attendre davantage de leurs joueurs à chaque match. Avec la répétition du scénario, les rencontres sur sa pelouse sont devenues comme une épreuve psychologique et technique permanente pour le Real Madrid.

L'équipe aura l'occasion de s'éloigner de l'atmosphère du Bernabéu au cours des prochaines semaines, puisqu'elle affrontera Elche le mardi 15 septembre au stade Martínez Valero, avant de se rendre chez l'Atlético de Madrid le 20 septembre au stade Metropolitano.

Après le derby face à l'Atlético de Madrid, la Liga s'interrompra en raison de la trêve internationale, si bien que le Real Madrid sera absent des compétitions jusqu'au 10 octobre, date à laquelle il retrouvera le stade Santiago-Bernabéu pour affronter Villarreal.

Ainsi, le Real Madrid bénéficiera d'environ un mois loin de gradins qui lui ont apporté un soutien continu, mais qui ont aussi été le théâtre de sifflets lors de chacun des quatre matches disputés par l'équipe sur son terrain cette saison.