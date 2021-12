Le bel hommage de Sergio Ramos à Sergio Aguero

Le défenseur central du Paris Saint-Germain Sergio Ramos a envoyé un message sincère à Sergio Aguero, qui a annoncé sa retraite du football plus tôt dans la journée en raison de problèmes cardiaques.

Aguero a rejoint le FC Barcelone sur un transfert gratuit en provenance de Manchester City cet été, tout comme Ramos a quitté le Real Madrid pour le PSG.

Les deux hommes ne se sont jamais affrontés lors du Clasico, même si Aguero a inscrit son seul but pour les Blaugrana lors d'une défaite contre Madrid au Camp Nou.

Ramos et Aguero se sont toutefois affrontés en Ligue des champions, lorsque le premier jouait à Madrid et le second à City, ainsi qu'en Liga, lorsque Aguero jouait à l'Atletico Madrid.

"Cher Sergio", a écrit Ramos à Aguero dans un message sur Twitter mercredi après-midi. "Ce sont les circonstances les plus injustes qui soient. Félicitations pour ton incroyable carrière. Je te souhaite bonne chance et j'espère que tu profites de ce qui compte vraiment, la vie."

Aguero est considéré comme l'un des plus grands avant-centres de l'ère moderne. Il a marqué 260 buts en 390 matchs pour City, 100 en 230 pour l'Atletico, 18 en 38 pour Independiente et un en cinq matchs pour Barcelone. Il a marqué 41 buts en 101 matches pour son Argentine bien-aimée.

Il a remporté quatre titres de Premier League avec City, et a marqué le but de la victoire à la dernière minute qui a mis fin à 44 ans de disette pour le club en 2012.