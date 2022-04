Le beau geste de Xavi envers Van Gaal

L'entraîneur du FC Barcelone souhaite que le Néerlandais assiste à un match avant la fin de la saison, après que Van Gaal a révélé hier qu'il souffrait d'un cancer de la prostate.

Selon Mundo Deportivo, Van Gaal est l'entraîneur qui a permis à Xavi, l'un des meilleurs milieux de terrain de tous les temps et certainement de l'histoire du FC Barcelone, de faire ses débuts dans l'équipe première.

Van Gaal serait ravi de l'invitation et ne manquera pas de répondre à son ancien élève. Les autres matches de Liga du FC Barcelone au Camp Nou incluent Cadix, Rayo Vallecano, Mallorca, Celta Vigo et Villarreal. Ils y affronteront également l'Eintracht Francfort en Europa League et, s'ils se qualifient, West Ham United ou Lyon.

Xavi entretient des contacts fluides avec Van Gaal ; il y a toujours eu une admiration mutuelle entre les deux hommes. Xavi a également sous ses ordres trois joueurs néerlandais qui travaillent également avec Van Gaal avec les Pays-Bas : Frenkie de Jong, Luuk de Jong et Memphis Depay.