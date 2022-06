Le Bayern repoussé par le prix d'Osimhen ?

L'attaquant nigérian a suscité l'intérêt de Manchester United, d'Arsenal et de Newcastle, mais De Laurentiis veut un prix élevé pour le joueur.

L'attaquant de Naples, Victor Osimhen, suscite l'intérêt d'autres clubs européens depuis qu'il est arrivé au stade Diego Armando Maradona en 2020 en provenance de Lille. Le Bayern Munich devrait tester la détermination du club de Serie A cet été, alors qu'il cherche un remplaçant à Robert Lewandowski, qui a exprimé son désir de quitter l'Allianz Arena malgré un an de contrat en cours. Le Bayern est également confronté à l'incertitude quant à l'avenir de l'international allemand Serge Gnabry, à qui il reste également un an de contrat et qui fait l'objet d'un intérêt du Real Madrid.

Osimhen a marqué 18 buts en 32 matchs la saison dernière, toutes compétitions confondues, pour Naples et a un taux de réussite de 1 but tous les 2 matchs au niveau international. Cela a suscité l'intérêt de la Premier League, avec Manchester United, Arsenal et Newcastle, tous liés à un transfert cet été.