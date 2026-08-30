Le Bayern Munich a mis un terme aux spéculations grandissantes autour de l'avenir de sa star française Michael Olise, en affirmant qu'aucune négociation n'était en cours pour prolonger son contrat, dans un message calme mais décisif.

Les discussions concernant l'avenir d'Olise se sont intensifiées durant l'été, après que des rapports ont fait état du souhait du joueur, âgé de 24 ans, de porter un jour le maillot du Real Madrid, et qu'il aurait même fait part de cette ambition à certains de ses coéquipiers de l'équipe de France lors de la Coupe du monde.

D'autres rapports ont également évoqué l'intérêt du club madrilène pour le recruter, avec la possibilité de présenter une offre pouvant atteindre 150 millions d'euros.

Mais la direction du Bayern n'a reçu aucune offre officielle du Real Madrid, comme l'a confirmé Jan-Christian Dreesen, le directeur général du club bavarois, qui avait insisté dans de précédentes déclarations sur le fait qu'aucun « appel, message ou même fax » n'était parvenu du club espagnol au sujet d'Olise.

Dreesen est revenu sur ce dossier après la victoire du Bayern face à Stuttgart, affirmant que le club ne voyait aucune nécessité de se précipiter pour prolonger le contrat du joueur, qui court jusqu'à l'été 2029.

Dreesen a déclaré, selon le journal allemand Bild : « Il n'y a aucune négociation à l'heure actuelle. Michael a un contrat jusqu'en 2029, il n'y a donc aucune raison de se précipiter. »

Il a ajouté que le Bayern ne se préoccupait pas de ce qui se dit en dehors des murs du club, compte tenu du bien-être d'Olise au sein de l'équipe et de ses performances constantes, précisant que le niveau du joueur sur le terrain constituait la réponse la plus claire à toutes les rumeurs. Le dirigeant bavarois a déclaré : « Le langage décisif se parle sur le terrain. Et en tant que dirigeant qui sait ce qui se passe en interne, on ressent parfois du plaisir et parfois de l'étonnement face à tout ce qui s'écrit. Nous avons toujours dit que c'était n'importe quoi. »

Le Bayern Munich a entamé la défense de son titre en Bundesliga par une victoire écrasante 5-1 face à Stuttgart, vendredi dernier. Olise a inscrit le deuxième but à la 55e minute.

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