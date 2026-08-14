Le Bayern Munich a bien renforcé son effectif lors du marché des transferts estival, avec l'arrivée de joueurs parmi lesquels Ismaël Saibari et Nathaniel Brown.

Le club allemand peut également se targuer d'avoir réussi à conserver les services du Français Michael Olise, qui faisait l'objet de l'intérêt de plusieurs clubs, notamment le Paris Saint-Germain et le Real Madrid.

Le club bavarois espère désormais boucler certaines ventes, comme celles de João Palhinha, Sacha Boey et Bryan Zaragoza.

En attendant, les dirigeants du Bayern Munich ont réussi à conclure une grosse vente, mais qui n'a rien à voir avec le marché des transferts estival.

Le site Foot Mercato, citant le réseau Sport 1 et le groupe Merkur/TZ, a rapporté que le Bayern Munich s'apprête à vendre 5 % du capital du club à la société Viessmann, spécialisée dans les systèmes de chauffage et de climatisation.

Cette transaction devrait rapporter environ 250 millions d'euros aux caisses du club bavarois.

Le site Sport 1 a précisé : « Cela fera de la société Viessmann le quatrième actionnaire du Bayern Munich. Allianz, Adidas et Audi détenaient auparavant chacune 8,33 % des parts. Tandis que 70 % des parts, et donc la majorité des droits de vote, resteront détenues par l'association. »