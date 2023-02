Le Bayern Munich se moque encore de Cristiano Ronaldo

Le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, s'en prend à Man Utd pour sa décision de libérer Cristiano Ronaldo sur un transfert gratuit

Le dirigeant affirme ainsi que son club ne ferait jamais la même chose avec Manuel Neuer.

Ronaldo a vu son contrat avec Man Utd résilié en novembre, dans la semaine précédant la Coupe du monde.

Il avait alors critiqué Man Utd dans une interview avec Piers Morgan, accusant le club et ses dirigeants de l'avoir trahi et d'avoir essayé de le forcer à partir.

Cr7, le mauvais exemple

Il a critiqué le manager Erik ten Hag, l'ancien patron Ralf Rangnick, les propriétaires The Glazers et les légendes du club Wayne Rooney et Gary Neville.

L'interview s'est avérée être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour le club après des mois d'indiscipline et de controverse autour de Ronaldo et de son comportement.

Il a finalement rejoint le club saoudien d'Al-Nassr sur un transfert gratuit le mois dernier.

Le Bayern Munich est maintenant confronté à une situation similaire dans la mesure où Neuer a critiqué publiquement le club bavarois dans les médias.

Neuer est actuellement dans une guerre des mots avec la direction du Bayern au sujet de la libération de l'entraîneur des gardiens Toni Tapalovic.

Tapalovic a été libéré par le Bayern après avoir prétendument divulgué des informations de l'équipe d'entraîneurs à la presse.

Neuer était un ami proche de Tapalovic et a mal pris cette décision. Il a publiquement critiqué le club, ce qui a conduit le Bayern à répliquer au gardien vétéran.

L'idée d'un transfert gratuit de Neuer, dont le contrat expire en 2024, est de plus en plus répandue.

Cependant, Hainer a démenti ces informations et s'en est pris à Man Utd pour la façon dont ils ont géré la situation de Ronaldo.

"Non, pas du tout", a déclaré Hainer à BR24 Sport, lorsqu'on lui a demandé si le Bayern allait libérer Neuer gratuitement.

"C'est pour cela que nous sommes le FC Bayern Munich. Au FC Bayern Munich, nous clarifierons toujours ce genre de choses en interne. Ce sont ces choses-là qui rendent le FC Bayern fort et spécial."

Neuer aura 37 ans le mois prochain et sera absent pour le reste de la saison après s'être cassé la jambe lors d'un séjour au ski après la Coupe du monde.

Le Bayern a ensuite signé Yann Sommer pour le remplacer en provenance du Borussia Mönchengladbach.