Le Bayern Munich se moque de Yamal à cause du Ballon d'Or

Max Eberl, le directeur sportif du Bayern Munich, a adressé un message indirect à Lamine Yamal, la star du Barça, au sujet de la course au Ballon d'Or, en affirmant que les meilleurs joueurs n'ont pas besoin de campagnes promotionnelles pour remporter le trophée. Il a par ailleurs cité Michael Olise comme prétendant à la récompense.

Selon le quotidien espagnol « As », ces propos sont intervenus après la victoire du Bayern Munich contre l'Union Berlin sur le score de 7-0, hier vendredi. En zone mixte, Eberl a réagi aux déclarations de Lamine Yamal concernant les critères qui devraient, du point de vue de la star du Barça, déterminer l'identité du lauréat du Ballon d'Or, des critères qui jouent en sa faveur.

Le directeur sportif du club bavarois n'a pas hésité à adresser un message voilé à Lamine, et a avancé le nom de Michael Olise, auteur d'un triplé face à l'Union Berlin, comme l'un des principaux prétendants à la récompense.

Interrogé sur les récentes déclarations de la star du Barça, Eberl a répondu : « Les meilleurs joueurs sont ceux qui n'ont pas besoin d'une campagne promotionnelle. »

Le responsable bavarois a profité de l'occasion pour défendre l'un des joueurs de son équipe, déclarant : « Pour moi, Michael Olise est lui aussi l'un des prétendants au Ballon d'Or. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde », et ce après la large victoire contre le club de la capitale allemande.

Lamine avait pour sa part expliqué que le nombre de buts, argument sur lequel s'appuient les dirigeants du Bayern Munich pour soutenir Harry Kane, ne devrait pas être un facteur déterminant au moment de voter pour désigner le lauréat du Ballon d'Or.

La star du Barça a déclaré, dans des propos accordés au réseau « Movistar Plus » : « Je pense que le Ballon d'Or doit revenir au meilleur joueur du monde, un point c'est tout. Et non à un joueur qui a inscrit 80 buts, car si tu marques 80 buts, tu obtiens le trophée de meilleur buteur de l'année. Ce sont deux choses totalement différentes, et les gens ne le comprennent pas. »

Il a ajouté : « Le meilleur joueur du monde, c'est celui que tu suis pendant un match en tant que commentateur, et que tu prends plaisir à regarder ; tu le vois et tu te dis : ce joueur est clairement différent de tous les autres. »



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