Le Bayern Munich prend une mesure après l'évanouissement de Musiala

Le Bayern Munich a décidé de ne pas aligner sa star allemande Jamal Musiala lors du match d'ouverture de l'équipe en championnat allemand, après avoir estimé que la confrontation face à Stuttgart, prévue vendredi, intervenait trop tôt pour le joueur, qui a été victime de deux malaises au cours de la dernière période.

Selon les révélations du journal «AS» espagnol, citant le journal allemand «Bild», Musiala manquera le début du parcours du Bayern Munich en Bundesliga, après avoir également manqué le match de la Supercoupe d'Allemagne la semaine dernière, alors qu'il suit un programme de rééducation et un suivi particulier à la suite des deux incidents dont il a été victime récemment.

Musiala s'était effondré sur la pelouse le 15 août lors du match amical face à Leipzig, avant d'être victime d'un cas similaire trois jours seulement plus tard face à Heidenheim.

Les deux malaises dont le joueur a été victime sont liés à un trouble neurologique qui provoque ce que l'on appelle des «absences», des périodes temporaires durant lesquelles la personne perd conscience ou sa capacité à réagir. Musiala avait lui-même évoqué ces épisodes après les deux incidents.

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À la suite de ces développements, le staff médical a procédé à des ajustements de la dose du médicament que prend Musiala, dans le but de retrouver le contrôle obtenu la saison dernière, tandis que le joueur poursuit ses entraînements de manière individuelle depuis jeudi dernier.

Selon les médecins qui suivent l'état de Musiala, le joueur est en mesure de continuer à pratiquer le football, car il ne souffre d'aucun problème physique l'empêchant de jouer. Mais l'objectif à l'heure actuelle est d'accorder à la nouvelle dose médicamenteuse le temps nécessaire pour montrer ses effets, un processus qui prend généralement entre 10 et 14 jours.

Le Bayern Munich prévoit de permettre à Musiala de revenir progressivement aux entraînements collectifs au cours de la semaine actuelle, sa participation à la deuxième journée du championnat allemand face à Schalke à l'extérieur constituant l'échéance la plus proche de son retour à la compétition, si les choses se déroulent conformément au plan défini par les staffs médical et technique.