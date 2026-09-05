Le Bayern Munich est complètement surpris par un Schalke 04 combatif

Le Bayern Munich n’est pas parvenu à s’imposer samedi contre Schalke 04. Le promu a affiché un formidable état d’esprit combatif à domicile et a réussi à maintenir les stars du Bayern à 0-0. Ismael Saibari était titulaire, mais n’a donc pas réussi à faire la différence.

La première période n’a pas été riche en temps forts. Le Bayern a eu la maîtrise, s’est procuré des occasions par l’intermédiaire d’Alphonso Davies (de peu à côté), Nathaniel Brown (superbe arrêt de Loris Karius) et Saibari (au-dessus), mais n’est pas parvenu à marquer.

De l’autre côté, Adil Aouchiche a été tout proche de l’ouverture du score, mais son coup franc a été sorti de sa lucarne par Manuel Neuer. Juste avant la pause, Luis Díaz a encore été le plus proche d’un but lorsqu’il s’est retrouvé seul face à Karius, mais il a complètement manqué son geste sur le ballon.

Le Bayern devait hausser le ton et, pour cela, l’entraîneur Vincent Kompany a fait appel à plusieurs de ses stars. Harry Kane est entré à la pause et, après un petit quart d’heure en seconde période, Michael Olise et Jamal Musiala ont également fait leur entrée. Cela a en revanche signifié la fin du match pour Saibari, qui n’a pas suffisamment pesé sur la rencontre.

Ces changements ont permis au Bayern de s’installer encore davantage dans le camp de Schalke, mais la défense de l’équipe à domicile a vraiment tenu bon. Schalke a ainsi admirablement préservé ce 0-0, au grand dam du Rekordmeister. Un premier point remarquable donc pour Schalke, tandis que le Bayern compte quatre points après deux matches.