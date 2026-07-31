Le jeune Brésilien Maycon Cardozo s'est imposé comme l'un des grands bénéficiaires de la première phase de la préparation de la nouvelle saison avec le Bayern Munich, après avoir attiré l'attention lors des entraînements grâce à son énorme enthousiasme, à ses efforts physiques et à son activité offensive, et il a reçu les éloges de l'entraîneur Vincent Kompany.

Selon le journal allemand « Bild », le joueur de 17 ans a également laissé une bonne impression lors du match amical disputé par le Bayern, remporté 15-0 face à Rotach-Egern, hier jeudi.

Le journal a estimé que Cardozo a renforcé ses chances d'obtenir une place permanente au sein de l'équipe première lors de la saison prochaine.

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Dante, entraîneur de l'équipe réserve du Bayern Munich, a salué le niveau affiché par le joueur, en déclarant : « Maycon donne toujours tout ce qu'il a, toujours. J'ai même dû l'arrêter une fois et lui dire qu'il ne devait pas courir à toute vitesse en permanence. Il est toujours enthousiaste et concentré, et pense toujours au prochain ballon. C'est une qualité formidable. Et grâce à son état d'esprit, il est un modèle à suivre pour notre équipe. »

Grâce à son engagement et à ses performances durant la préparation, il a été décidé d'intégrer Cardozo dans l'effectif du Bayern Munich pour la tournée asiatique, où il pourrait avoir l'occasion de participer aux matchs amicaux là-bas.

Après la fin de la tournée asiatique, les chances du Brésilien d'obtenir un rôle avec l'équipe première lors de la nouvelle saison se préciseront davantage.