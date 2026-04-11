Le Bayern Munich adresse un avertissement sévère au Real Madrid

Le Bayern Munich a dominé le St. Pauli 5-0 au stade Millerntor, lors de la 29^e journée du championnat allemand.

Les Bavarois ont immédiatement imposé leur domination, et Jamal Musiala a ouvert le score dès la 9e minute, après une passe décisive de Konrad Laimer, offrant aux visiteurs un avantage précoce.

Les Bavarois ont maintenu la pression, avec une possession écrasante et un contrôle total du rythme, avant que Leon Goretzka ne double la mise à la 54^e minute, en profitant d’un rebond dans la surface.

Michael Olise a ensuite aggravé le score d’une frappe puissante des 20 mètres à la 55^e minute.

En seconde période, le Bayern a maintenu la pression : Nicolas Jackson a marqué le quatrième but à la 66e minute, puis Raphaël Guerreiro a conclu le festival à la 89e d’une reprise dans la surface.

En toute fin de match, Goretzka a bien cru marquer le sixième, mais la VAR a annulé sa réalisation pour hors-jeu.

Grâce à ce succès, le Bayern Munich consolide sa place de leader en Bundesliga avec 76 points, confirmant sa supériorité et se rapprochant un peu plus du titre.

Mercredi prochain, le club bavarois accueillera le géant espagnol du Real Madrid pour le match retour des demi-finales de la Ligue des champions, après avoir remporté l’aller 2-1 au stade Santiago Bernabéu.

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