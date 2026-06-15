Le Bayern met fin aux ambitions du Real à Ulm grâce à une offre colossale

Le Bayern Munich s’apprête à doubler la rémunération de sa star française Michael Olise, pour la porter à 22 millions d’euros par an. soit le même niveau que les émoluments de Harry Kane et de Jamal Musiala, déjà rémunérés à hauteur d’environ 25 millions d’euros annuels. Objectif : conserver un joueur que beaucoup d’observateurs présentent comme le meilleur Français du moment.

Selon le journal allemand Bild, le club bavarois est prêt à tout pour conserver sa star, arrivée en 2024 contre un chèque de 50 millions d’euros. Le club bavarois veut prolonger le contrat du joueur, qui touche actuellement 12 millions d’euros par an, un montant pouvant atteindre 16 millions avec les primes. Selon le journal, « un salaire de 22 millions d’euros annuels a été proposé pour lancer les discussions », mais le joueur et son entourage pourraient encore négocier pour obtenir davantage.

Convoité par le Paris Saint-Germain et régulièrement associé au Real Madrid, l’international tricolore est également attendu au tournant pour la Coupe du monde 2026, où il devrait briller sous les ordres de Didier Deschamps.

De nombreux articles de presse ont fait état de l’intérêt du Paris Saint-Germain pour les services d’Oulisse, et plusieurs médias l’ont également associé au Real Madrid, qui le courtise, mais la porte a été fermée sans appel, puisqu’un membre du conseil d’administration du Bayern Munich a déclaré au journal « L’Équipe » il y a quelques jours : « Olise est inestimable et il ne partira pas, même pour 500 millions d’euros. »