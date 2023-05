Le Bayern mal placé pour le titre?

Et si, alors qu'il est actuellement leader de Bundesliga, c'était le Bayern qui était le plus mal placé pour le titre en Allemagne?

À deux journées de la fin, le Bayern Munich est l'actuel leader de Bundesliga pour un petit point d'avance devant le Borussia Dortmund et semble le mieux parti pour aller décrocher le titre, pour la 11ème fois consécutive. Pourtant, le club bavarois pourrait en réalité être le plus mal placé dans ce sprint final, c'est en tout cas la théorie d'un certain Sebastian Kehl.

Le Bayern en bonne position...

À deux semaines du verdict en Bundesliga, la donne est simple pour le titre de champion : si le Bayern remporte ses deux derniers matchs, il sera champion d'Allemagne au bout du suspense et après plusieurs retournements de situation. Les Bavarois recevront le week-end prochain le RB Leipzig, qui lutte pour conserver sa place qualificative en Ligue des Champions, avant de se déplacer à Cologne.

Dans le même temps, le Borussia Dortmund, en embuscade un point derrière le Rekordmeister, se déplacera à Augsburg, encore en lutte pour le maintien, avant de recevoir Mainz, qui peut encore décrocher la Conference League. Si le BVB ne remporte pas ces deux rencontres, il ne suffira que d'une victoire au Bayern pour être sacré champion pour la 11ème fois consécutive. Pourtant, selon Sebastian Kehl, ce sont bien les Bavarois qui sont les plus mal placés.

... mais le plus mal placé

Conscient que ses Borussen ont plus que probablement laissé passer leur chance, le directeur sportif du Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, ne perd pas pour autant le titre des yeux et tente par tous les moyens d'y parvenir. Et comme ses hommes n'ont plus leur sort entre les pieds, il a décidé de tenter de déstabiliser l'adversaire. En y jouant le jeu de la pression : « Je pense que nous gagnerons les deux derniers matchs, nous verrons si le Bayern y parvient de son côté. »

Mais l'Allemand ne s'arrête pas là et considère même que ce sont les Bavarois qui sont les plus mal embarqués dans le sprint final : « Nous n'avons aucune pression, alors que le Bayern est en proie aux doutes. Le Bayern se retrouve dans une situation qui lui est peu familière et ce sont eux qui n'ont pas le droit à l'erreur. Ils savent qu'ils peuvent perdre bien plus que ce qu'ils ne peuvent gagner. Ils ont la pression » Une mise en garde suffisante pour faire craquer le Rekordmeister dans la dernière ligne droite? Les deux prochains week-ends s'annoncent chaud de l'autre côté du Rhin.