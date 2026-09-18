Le Bayern franchit une étape importante vers la prolongation du contrat de Kane

Le Bayern Munich a franchi une étape importante dans ses négociations avec le capitaine anglais Harry Kane en vue de prolonger son contrat et de le maintenir dans les rangs de l'Allianz Arena au-delà de juin 2027. Les deux parties ont tenu un nouveau round de discussions à la fin de la semaine dernière, en présence des représentants de l'attaquant, afin d'étudier les modalités de la prolongation attendue.

Selon les informations rapportées par le site « Foot Mercato », les négociations s'orientent vers une prolongation d'au moins deux années supplémentaires, jusqu'à l'été 2029, l'attaquant de 33 ans se montrant tout à fait ouvert à la signature d'un contrat de plus longue durée. Kane souhaite en effet rester présent au plus haut niveau de la compétition européenne jusqu'à l'Euro 2028, tout en inscrivant la phase finale de la Coupe du monde 2030 parmi ses objectifs futurs.

La question financière demeure l'un des points centraux de la table des négociations. Kane perçoit actuellement environ 25 millions d'euros par an, un salaire qu'il pourrait conserver en cas de prolongation de deux ans, tandis qu'un contrat de plus longue durée pourrait entraîner une réduction de son salaire annuel, avec la possibilité d'y intégrer une clause libératoire. Malgré les rumeurs ayant lié son nom à l'intérêt du Real Madrid ainsi que de clubs anglais et saoudiens, aucune négociation officielle n'a eu lieu avec une autre partie jusqu'à présent.

L'attaquant anglais vit une période exceptionnelle depuis son transfert de Tottenham Hotspur à l'été 2023. Il a inscrit 150 buts et délivré 34 passes décisives en 153 matches disputés sous le maillot bavarois, toutes compétitions confondues, dont 61 buts marqués la saison dernière à elle seule. L'attaquant chevronné place quant à lui le sacre en Ligue des champions avec le Bayern Munich en tête de ses priorités absolues pour la période à venir.

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