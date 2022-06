Le Bayern fait barrage à Lewandowski

La saga concernant Robert Lewandowski continue.

La dernière position du Bayern Munich, selon Fabrizio Romano, est que le contrat de l'attaquant polonais est en place jusqu'à l'été 2023 et qu'ils s'attendent à ce qu'il se présente pour la pré-saison au Sabener Strabe le 12 juillet.

"Notre position est claire - Robert a un contrat jusqu'à l'été 2023", a déclaré Hasan Salihamidzic, directeur du Bayern. "Une nouvelle offre de Barcelone ? Je ne pense pas à cela. Je m'attends à voir Robert à l'entraînement au Sabener Strabe le 12 juillet."

Et ce, malgré l'intérêt clair de Barcelone de le faire venir au Camp Nou et son intérêt explicite d'y aller. Lewandowski a déclaré publiquement qu'il pensait que son temps au Bayern était terminé et que le temps était venu pour un nouveau chapitre. Le FC Barcelone est à la recherche d'un numéro neuf de premier ordre, et Lewandowski correspond parfaitement à ce profil.

Car Lewandowski est l'un des meilleurs tireurs d'élite du football européen. Le Polonais, qui a marqué 76 buts en 132 sélections avec son pays, a gagné tout ce qu'il y a à gagner au Bayern et a marqué un nombre remarquable de 344 buts en 374 matchs pour le club bavarois. La saison dernière encore, il a inscrit 50 buts en 46 apparitions, toutes compétitions confondues.