Le Bayern dévoile pourquoi il a fui Cristiano Ronaldo

Oliver Kahn, le directeur du Bayern Munich, a admis que son club avait envisagé de signer Cristiano Ronaldo cet été

Cristiano Ronaldo était impatient de quitter Manchester United tout au long de l'été, car il voulait être dans un club où il pourrait se battre pour des trophées et profiter de la Ligue des champions, ce qui n'était pas possible à Old Trafford.

Cependant, aucun transfert n'a eu lieu et, malgré l'intérêt de plusieurs clubs européens, il a fini par rester à Manchester United où il a joué le début de la saison.

Aujourd'hui, il est apparu que le Bayern Munich a envisagé la possibilité de signer Ronaldo, mais ce n'était qu'une brève considération car ils ont rapidement rejeté l'idée.

Le Bayern a parlé de l'idée à Bild, estimant qu'elle serait excellente pour le championnat à une plus grande échelle, mais cela n'a pas suffi à le convaincre de s'intéresser à la star portugaise.

"Nous avons brièvement parlé de Cristiano au Bayern et probablement aussi à Dortmund. Nous avons également une vision globale de la Bundesliga et un facteur important pour attirer l'attention sur le championnat est bien sûr des superstars comme lui.

"C'est l'un des plus grands joueurs de la dernière décennie, mais nous l'avons rapidement rayé de la carte".