Le Bayern couronné pour la 9e année d'affilée

La défaite de Leipzig à Dortmund a permis au Bayern de faire moins basse sur son 9e titre de champion d'affilée.

Le Bayern Munich a été sacré champion de Bundesliga pour la neuvième année d'affilée. Une consécration qui permet à Hansi Flick de prendre congé avec autre titre à son actif. Le très respecté technicien a multiplié les conquêtes depuis qu'il a remplacé Niko Kovac au poste d'entraineur en 2019.

La domination des Bavarois sur l'Allemagne a été entérinée ce samedi après que le RB Leipzig se soit incliné contre le Borussia Dortmund (2-3). Ce résultat était suffisant pour que le Bayern se dirige vers sa rencontre contre le Borussia Mönchengladbach avec l'assurance d'être champion quel que soit le résultat.

Le géant munichois a encore faire valoir sa supériorité tout au long de la campagne en cours et aucun de ses rivaux n'a été en mesure de suivre la cadence. Le titre n'a été décerné qu'à deux journées du terme mais le Bayern a semblé confortable pendant une grande partie de la saison.

Une consécration qui ne souffre d'aucune contestation

Quatre défaites ont été concédées seulement en 31 matches, et 22 victoires ont été remportées - trois de plus que toute autre équipe dans cette ligue. Ce bilan a donc permis au Bayern de rester devant de bout en bout, en dépit de quelques accrocs ici et là.

L'article continue ci-dessous

Robert Lewandowski a de nouveau été déterminant dans le sacre du Bayern, le prolifique attaquant international polonais marquant 43 autres buts - dont 36 en championnat. Thomas Muller a également atteint le nombre à deux chiffres en Bundesliga, tout en contribuant avec 17 autres passes décisives à la cause collective. Joshua Kimmich s'est aussi offert 10 assistances.

Manuel Neuer est resté un modèle de régularité dans les bois, alignant de nombreux clean sheets, tandis que David Alaba s'en va avec le sentiment du devoir accompli au bout d'une autre campagne pleine.

Muller et Alaba ont d'ailleurs signé un autre récord en Bundesliga, devenant les premiers joueurs à remporter dix trophées nationaux.