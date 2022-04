Le Bayern a joué à 12, Fribourg porte réclamation

Le club allemand de Fribourg a fait appel du résultat de sa défaite 4-1 contre le Bayern Munich après que les champions en titre aient joué à 12 en seconde période.

Une confusion entre les remplacements effectués par Julian Nagelsmann a conduit à l'entrée d'un joueur supplémentaire sur le terrain dans les derniers instants, ce qui a entraîné une longue interruption afin de résoudre ce problème. Niklas Sule est entré sur le terrain, sans que Kingsley Coman, le joueur qu’il était censé remplacer, ne quitte la pelouse. Une situation surprenante et qui a duré pendant 17 secondes.

La ligue allemande mise devant ses responsabilités

Le Bayern a glané les trois points mis en jeu, mais leurs opposants du week-end affirment ce lundi qu'ils ont l'intention de demander l'annulation du résultat, tout en soulignant qu'ils estiment qu'ils n'auraient pas dû se charger eux-mêmes de cette affaire.

"Nous sommes dans un dilemme sans que nous en soyons responsables", peut-on lire dans le communiqué officiel du club. "Fribourg n'a eu aucun rôle ni aucune influence sur les événements entourant cette procédure. Néanmoins, les règles juridiques et procédurales de la DFB nous obligent formellement à jouer un rôle actif afin que les processus soient vérifiés légalement. En principe, nous n'avons aucun intérêt dans ce rôle actif, qui nous a été donné contre notre volonté en termes de technologie procédurale, et nous nous sentons extrêmement mal à l'aise dans ce rôle. "En fin de compte, cela fait peser sur le club totalement non impliqué - en l'occurrence nous - la responsabilité de traiter une violation évidente des règles. Néanmoins, après des discussions intensives à différents niveaux et un examen juridique, le conseil d'administration de Freiburg [a] décidé de faire appel du résultat du match."

Fribourg ne lâche pas le morceau

Le règlement de la DFB stipule que le résultat doit être annulé si l'équipe fautive est jugée en infraction, mais l'arbitre principal Christian Dingert a suggéré par la suite que la faute incombait plutôt aux officiels du match.

Il reste à voir si l'appel de Fribourg pour récupérer les points sera couronné de succès. Etant actuellement engagé dans la course aux quatre premières places pour la Ligue des champions, il sera désireux de voir les règles appliquées comme initialement suggéré.