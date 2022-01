Le Barça vise le jackpot avec Spotify

Le FC Barcelone s'efforce de trouver un nouveau sponsor pour son maillot. Rakuten, l'entreprise japonaise, voit son contrat avec le club catalan se terminer le 30 juin et il n'y a aucune intention de sa part de renouveler le contrat de sponsoring selon Mundo Deportivo.

Spotify vs Rakuten

L'un des principaux candidats, selon les informations, est Spotify. Barcelone pense que c'est une opportunité très intéressante étant donné la taille de leur marque ainsi que leur force économique.

Spotify est également intéressé par l'accord en raison du grand nombre de supporters du FC Barcelone dans le monde entier. Les Blaugrana ont 400 millions d'adeptes sur leurs différents réseaux sociaux.

On pense que le contrat de sponsoring pourrait rapporter entre 30 et 60 millions d'euros par an au FC Barcelone. Spotify peut se vanter d'avoir 381 millions d'utilisateurs actifs chaque mois, dont 172 millions sont des abonnés payants.

La situation financière du FC Barcelone n'est plus à démontrer. Ils vivent un moment de crise, mais s'en sortent petit à petit grâce à une gestion intelligente et au fait que la pandémie s'estompe progressivement.