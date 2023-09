Le Barça verrouille Yamine Lamal

Le FC Barcelone veut s'attacher les services de Lamine le plus longtemps possible

Lamine Yamal a été la grande star de la saison 2023-24 jusqu'à présent. Bien qu'il n'ait eu que 16 ans en juillet, il s'est imposé comme un titulaire régulier du FC Barcelone et est devenu le plus jeune joueur et buteur de l'histoire de l'Espagne.

Il est compréhensible que le FC Barcelone veuille s'attacher les services de Lamine le plus longtemps possible. Ils se sont déjà mis d'accord sur les conditions du contrat professionnel de l'adolescent, qui a été signé et finalisé - il ne reste plus qu'à obtenir la confirmation officielle.

Ce contrat prévoit que Lamine s'engage jusqu'en 2026, car les joueurs de moins de 18 ans ne peuvent signer que des contrats de trois ans au maximum. Cependant, le FC Barcelone a l'intention de conserver ses services bien plus longtemps que cela.

Selon MD, le FC Barcelone a déjà conclu un accord avec Jorge Mendes, l'agent de Lamine, qui lui permettra de prolonger son séjour au club jusqu'en 2030 au moins. Lorsqu'il aura 18 ans, en juillet 2025, il signera un nouveau contrat de cinq ans.

C'est une décision intelligente de la part du FC Barcelone, qui montre à quel point le club a confiance en Lamine, dont beaucoup pensent qu'il pourrait devenir l'équivalent de Lionel Messi pour cette génération. Cependant, il est important que les attentes soient gérées, car il est encore très jeune.