Le Barça vend un de ses flops à la Juve

Les Blaugrana ont désespérément besoin de faire des ventes cet été, et Kessie n'occupant probablement pas un rôle clé au milieu de terrain pour Xavi Hernandez, il est considéré comme superflu.

Le manager des Bianconeri, Max Allegri, serait quant à lui un fan de Kessie, et les deux hommes sont liés depuis un certain temps. Selon GdS via Sport, Barcelone et la Juventus se sont mis d'accord sur un prêt de Kessie cette saison, avec une option d'achat obligatoire pour la saison prochaine.

Le journal précise que Kessie doit encore se mettre d'accord avec la Juventus, qui s'entretiendra avec lui dans les prochains jours au sujet de ses conditions personnelles.

La clause d'achat obligatoire devrait se situer entre 10 et 15 millions d'euros pour Kessie, qui a rejoint Barcelone gratuitement l'été dernier en provenance de Milan. Bien qu'il s'agisse évidemment d'un profit rapide et sain, Kessie vaudrait probablement plus aux yeux de beaucoup, mais à la lumière des finances désespérées de Barcelone, sa position de négociation n'est pas la plus forte.

Actuellement, Xavi dispose d'Ilkay Gundogan, Pedri, Oriol Romeu, Gavi et Frenkie de Jong comme alternatives au milieu de terrain, mais s'il décide de s'en tenir à son système à quatre milieux de terrain, les Blaugrana pourraient avoir besoin d'une autre recrue.