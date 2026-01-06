Le Barça valide le retour de cette ancienne star

L'attaquant de 31 ans avait déjà été prêté au Barça lors de la saison 2023-2024, avant de retourner à Manchester City. Cet été-là, on pensait qu'il souhaitait revenir chez les Blaugrana, mais face à des difficultés financières, le club catalan a exploré d'autres pistes, et Cancelo a rejoint Al-Hilal pour 25 millions d'euros. MD et Matteo Moretto, parmi d'autres médias, ont confirmé qu'un accord avait été trouvé entre les trois parties.

Le Barça espérait se renforcer lors du mercato hivernal, suite à l'indisponibilité d'Andreas Christensen jusqu'en avril. Le règlement de la Liga autorise les clubs confrontés à une blessure de longue durée à utiliser 80 % de la masse salariale occupée par le joueur blessé pour enregistrer une nouvelle recrue. Moretto indique que cette somme s'élève à environ 5 millions d'euros, qui serviront intégralement à couvrir les deux tiers du salaire de Cancelo (7,5 millions d'euros) pour la seconde moitié de la saison. Il sera disponible après le retour du FC Barcelone de la Supercoupe d'Espagne en Arabie saoudite.

De ce fait, Cancelo sera très probablement le seul renfort que Hansi Flick obtiendra. Initialement réticent à l'idée de recruter Cancelo, préférant un défenseur central, Flick semble avoir finalement donné son accord.

Ce transfert permettra à Flick de disposer d'une doublure supplémentaire pour Jules Koundé et Alejandro Baldé au poste d'arrière latéral. Koundé pourrait potentiellement être utilisé en défense centrale, tandis qu'Eric Garcia est une autre option pour décrocher du milieu de terrain. Gerard Martin, Pau Cubarsi et Ronald Araujo seront toutefois les favoris pour les deux places restantes lors de la seconde moitié de la saison.