Le Barça va remplacer Lewandowski avec ces deux joueurs

Le contrat de Lewandowski au Camp Nou expire à la fin de la saison et il est peu probable que le club catalan prolonge son séjour en Espagne. Les Catalans devraient donc se tourner vers le marché des transferts pour recruter un nouvel attaquant cet été.

Depuis son arrivée au FC Barcelone en provenance du Bayern Munich en 2022, Lewandowski a brillé, inscrivant 78 buts en 119 matchs de championnat. Cependant, l'attaquant polonais a connu des difficultés cette saison en raison de blessures, ce qui l'a limité à seulement huit titularisations en Liga.

Bien que certains souhaitent conserver Lewandowski, auteur de neuf buts en 812 minutes de jeu, il est probable que l'international polonais quitte le FC Barcelone à l'issue de son contrat cette année. Selon ESPN, le club catalan a identifié deux cibles potentielles pour porter le numéro neuf après le départ de l'ancien attaquant du Bayern et du Borussia Dortmund.

Le président actuel du FC Barcelone, Joan Laporta, candidat à sa réélection en mars, rêverait toujours de recruter Julian Alvarez cet été. L'Argentin est annoncé depuis longtemps du côté des champions en titre, mais un transfert de l'attaquant de l'Atlético Madrid s'annonce compliqué, le club madrilène exigeant probablement plus de 100 millions d'euros (86 millions de livres sterling) pour le vendre.

Le joueur de 25 ans a déçu cette saison avec l'Atlético, n'inscrivant que sept buts en Liga. De plus, le FC Barcelone devrait faire face à la concurrence d'Arsenal, leader de Premier League, si les Colchoneros décidaient de vendre Alvarez cet été.

Le directeur sportif Deco, quant à lui, étudie des options moins onéreuses, et l'attaquant de la Juventus, Dusan Vlahovic, apparaît comme un candidat sérieux pour succéder à Lewandowski au poste d'avant-centre. On s'attendait à ce que Vlahovic quitte la Juventus lors du mercato hivernal, mais une blessure aux adducteurs contractée en novembre l'a tenu éloigné des terrains jusqu'en mars.

Vlahovic avait déjà été annoncé du côté de Barcelone en 2022 avant de quitter la Fiorentina pour la Juventus. Le contrat du joueur de 25 ans expire à la fin de la saison et il est libre de signer un pré-contrat avec un club étranger.

L'international serbe peine à répondre aux attentes depuis son arrivée à la Juventus en 2022 et n'a inscrit que trois buts en championnat cette saison. Barcelone n'est pas le seul club intéressé par Vlahovic : Tottenham et Chelsea, également en Premier League, suivent de près la star de la Juventus. L'AC Milan serait aussi sur les rangs, les Rossoneri espérant conserver leur attaquant en Italie.