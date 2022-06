Le Barça va annoncer deux recrues !

Franck Kessié et Andreas Christensen ont signé tous les documents nécessaires avec le Barça et les contrats sont prêts selon Fabrizio Romano.

Barcelone a dit à leurs agents pendant des semaines que tout était prêt - une annonce est imminente.

Les deux joueurs sont des joueurs libres après l'expiration de leurs contrats avec Milan et Chelsea respectivement. Ils apportent de l'expérience et de l'énergie à Barcelone dans un été où l'on en a bien besoin, en renforçant le centre de la défense et le milieu de terrain. Le FC Barcelone a terminé à 13 points du Real Madrid la saison dernière et a beaucoup de terrain à rattraper.

Kessié, international ivoirien, était un élément clé de l'équipe de Milan qui a remporté le Scudetto l'année dernière - il a l'expérience des titres, même s'il n'a que 25 ans. De même, Christensen, un international danois, faisait partie de l'équipe de Chelsea qui a remporté la Ligue des champions en 2020/21, battant Manchester City en finale à Porto.