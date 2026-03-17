Le Barça trouve le remplaçant de Lewandowski au Portugal

Par ailleurs, il convient de décider si l'option d'achat de Marcus Rashford est levée.





Rashford peut être recruté pour 30 millions d'euros, et si le Barça a déjà entamé des démarches pour son transfert définitif, le club catalan envisage également d'autres pistes au poste d'ailier gauche. Parmi celles-ci figure Andreas Schjelderup, suivi par le directeur sportif Deco depuis plus d'un an.





Selon O Jogo (via Sport), des recruteurs barcelonais étaient présents lors de la victoire de Benfica face à Arouca ce week-end. Un responsable du club a déclaré au média portugais : « Nous suivons de près l'évolution de Schjelderup. Son potentiel est indéniable et nos observations sont très positives. »





De ce fait, le FC Barcelone envisagerait de formuler une offre pour Schjelderup cet été. Des clubs de Premier League et de Serie A s'intéressent également à l'international norvégien de 21 ans, mais les Catalans sont prêts à prendre les devants afin d'optimiser leurs chances de conclure un accord avec Benfica.





Le FC Barcelone pourrait bien voir en Schjelderup une opportunité de transfert, mais Benfica a clairement indiqué qu'une offre nettement supérieure à sa valeur de transfert estimée à 18 millions d'euros sera nécessaire pour que le transfert soit autorisé. Cela pourrait compliquer la tâche des Catalans, dont la priorité absolue est le recrutement d'un nouveau défenseur central et d'un nouvel attaquant. S'ils ne parviennent pas à retrouver l'équilibre entre les deux clubs en Liga avant la fin de la saison, il leur sera très difficile de finaliser leurs transferts cet été.