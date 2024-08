Le Barça tremble, Mourinho drague l'une de ses stars

José Mourinho s’intéresse à une star du FC Barcelone qu’il souhaiterait recruter avant la fin du mercato estival.

Eliminé par Lille de la course pour accéder la phase de groupes de la Ligue des champions, le Fenerbahçe veut se renforcer pour la Ligue Europa. Nouvel entraîneur de la formation turque, José Mourinho serait intéressé par le profil d’une star du FC Barcelone pour son attaque.

Ansu Fati, un talent gâché

Considéré comme l’un des grands espoirs du football espagnol, Ansu Fati un gros flop depuis plusieurs mois. Considéré comme le successeur de Lionel Messi après quelques prouesses réalisées, qui l’ont vu endosser le maillot 10, le jeune ailier espagnol a disparu des radars depuis. Entre infirmerie et peu de temps passés sur les rectangles verts, le natif de Bissau a déçu non seulement en Catalogne, mais aussi en Espagne.

N’en pouvant plus de ses blessures répétées, le Barça s’en était débarrassé un tant soit peu avec un d’une saison à Brighton en Premier League. En Angleterre, le Barcelonais n’a pas non plus été épargné par les pépins physiques, dont une blessure au mollet. Mais il a pu jouer quelques matchs sous les ordres de Roberto De Zerbi. Cet été, le joueur est revenu au Barça pour se relancer. Malheureusement, ce ne sera pas les débuts souhaités pour Anssumane Fati Vieira.

Mourinho veut Fati à Fenerbahçe

Au cours d'une séance d'entraînement pour la reprise de la nouvelle saison, le jeune ailier gauche du Barça s'est blessé à la plante du pied droit. Une blessure qui a contraint Fati à manquer les terrains lors des matchs de la présaison. Bien qu’il soit toujours blessé, des clubs sont intéressés par les services d’Ansu Fati. Parmi ceux-ci, Fenerbahçe de José Mourinho, qui, selon Sport, fait pression pour enrôler l’attaquant de 21 ans en prêt d’une saison.

Le profil de l’Espagnol aurait sérieusement plu à José Mourinho et les dirigeants du club de la Süper Lig turque, qui auraient déjà contacté l’agent de Fati, Jorge Mendes, pour évaluer les possibilités de prêt. Le Barça veut le libérer et espère économiser une grande partie de son salaire. En dehors de Fenerbahçe, le FC Séville est aussi à fond sur le dossier, voulant boucler l’arrivée de Fati au plus vite. Sans oublier les intérêts de l’Olympique de Marseille et Wolverhampton. Reste à savoir quel sera le choix du joueur. La décision attendue dans les prochains jours.