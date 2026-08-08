Le FC Barcelone a confirmé qu'un de ses joueurs ne fait plus partie des plans de l'Allemand Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, pour la saison prochaine.

Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a écrit sur son compte du réseau « X » : « Ronny Bardghji ne voyagera pas avec la délégation du Barcelone pour disputer le match amical de l'équipe face à l'Udinese dans le cadre de la préparation de la nouvelle saison, alors que son départ du club se précise. »

Romano a confirmé que ce qu'il avait publié hier au sujet du départ du joueur est devenu réalité, précisant que Bardghji quittera le Barcelone, que ce soit sous forme de prêt ou lors d'un transfert définitif incluant une clause de rachat.

Le Barcelone avait recruté le duo Anthony Gordon et Karim Adeyemi, tous deux capables d'évoluer comme ailier. De plus, le Barça, proche de signer avec Rodri et en quête d'un nouvel attaquant, se voit contraint de vendre plusieurs joueurs.

