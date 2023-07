Le Barça soulagé par l'UEFA !

Le FC Barcelone a été autorisé à participer à la Ligue des champions 2023-24, a confirmé l'UEFA.

L'UEFA a confirmé que le FC Barcelone était libre de participer à la Ligue des champions de cette saison. Les Blaugrana ont été accusés de corruption en mars pour des paiements présumés faits à Jose Maria Enriquez Negreira, le vice-président de la commission d'arbitrage du football espagnol.

L'affaire est toujours en cours et l'UEFA n'a pas exclu la possibilité de sanctionner le club catalan à l'avenir. En l'état actuel des choses, le club catalan participera à la compétition d'élite des clubs européens.

L'UEFA a déclaré dans un communiqué : "L'Instance d'appel de l'UEFA a pris la décision suivante concernant l'admission du FC Barcelona dans les compétitions de clubs de l'UEFA 2023/24

"La procédure concernant l'admission du FC Barcelone aux compétitions interclubs de l'UEFA 2023/2024 est suspendue et peut être reprise, d'office ou à la demande des inspecteurs d'éthique et de discipline (IED) en charge du dossier.

"Le FC Barcelona est provisoirement admis à participer aux compétitions interclubs de l'UEFA 2023/2024. Une décision future sur l'admission/l'exclusion des compétitions interclubs de l'UEFA est réservée.

"Le FC Barcelona est tenu d'informer les EDI de l'avancement des enquêtes en cours de manière proactive et de fournir aux EDI tous les documents et informations qu'ils demandent.

"Les EDI en charge du dossier sont invités à poursuivre et à finaliser leur enquête et à envoyer un rapport supplémentaire à l'Instance d'appel de l'UEFA si et quand ils considèrent que l'admission/l'exclusion du FC Barcelona doit être évaluée."