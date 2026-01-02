Le Barça se casse les dents sur cette star de Dortmund

Le poste d'arrière droit semble en faire partie.

Actuellement, les Blaugrana ne comptent que Jules Koundé comme arrière droit « naturel », même si le Français est un ancien défenseur central reconverti. Eric Garcia a réalisé de bonnes performances à ce poste en 2025, mais il n'y a pas d'alternative évidente à Koundé dans l'effectif, et Garcia est souvent utilisé à d'autres positions. Selon MD, le FC Barcelone souhaite recruter un joueur plus offensif, une alternative à Koundé, afin d'offrir une option supplémentaire à Hansi Flick et de permettre d'exploiter l'espace créé par Lamine Yamal plus haut sur le terrain – d'où les rumeurs concernant João Cancelo.

Un nom qui a circulé du côté du FC Barcelone cette saison est celui de Julian Ryerson, du Borussia Dortmund. Le quotidien catalan poursuit en indiquant que le FC Barcelone a intensifié son travail de recrutement concernant Ryerson et suivra de près son évolution au cours des prochains mois, l'évaluant comme une possible recrue à moyen terme.

Ryerson est latéral droit de formation, mais il a récemment évolué au poste de piston et a également réalisé de bonnes performances en tant que troisième défenseur central, ainsi que sur le côté gauche – une polyvalence précieuse pour une équipe ne comptant que sept défenseurs. Le club catalan estime que Ryerson pourrait être un excellent complément à Lamine Yamal et le fait qu'il ait pris la place de Yan Couto est considéré comme un atout majeur.

Cependant, lorsque l'intérêt du FC Barcelone a été révélé en décembre, la presse allemande rapportait que Dortmund n'était pas inquiet. Ryerson est sous contrat jusqu'en 2028 et le BVB ne pense pas que le FC Barcelone dispose des fonds nécessaires pour s'offrir le joueur de 27 ans et envisager un départ.