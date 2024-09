Le Barça s'offre une star à la retraite !

Osasuna vs FC Barcelone

Hansi Flick a expliqué mercredi soir qu'avec seulement Ander Astralaga et Diego Kochen derrière Inaki Pena, il serait nécessaire pour de recruter.

Il semble que ce soit Wojciech Szczesny qui soit pressenti.

Selon MD, Szczesny passera une visite médicale avec le FC Barcelone jeudi, après avoir accepté de revenir au jeu un mois après sa retraite. Des discussions sont actuellement en cours entre la Juventus et le FC Barcelone pour trouver un accord sur son salaire. Szczesny, qui ne fait plus partie des plans de la Juventus, a résilié son contrat avec La Vecchia Signora en août, acceptant une indemnité de licenciement de 2,5 millions d'euros, et un paiement supplémentaire de 2 millions d'euros s'il ne trouvait pas d'équipe cette saison. Il gagnait 6,5 millions d'euros par saison à Turin.

Les Blaugrana sont en pourparlers pour négocier cette réduction de 2 millions d’euros, mais même s’ils parviennent à couvrir la totalité du montant, Szczesny semble prêt à accepter une baisse de salaire par rapport à la saison dernière. Si les informations de Sport sont correctes, selon lesquelles le gardien polonais gagnera environ 3 millions d’euros par saison plus des bonus, cela porterait son salaire à environ 5 millions d’euros, si l’on inclut le paiement de 2 millions d’euros pour cette saison. Cela dit, ses gains pour cette saison pourraient atteindre environ 7,5 millions d’euros, s’il parvient à obtenir le paiement de 2 millions d’euros, un salaire de 3 millions d’euros et son indemnité de sortie de 2,5 millions d’euros.