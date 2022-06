Le Barça rend son verdict sur Carlos Soler

Le FC Barcelone a rencontré le super-agent Jorge Mendes hier soir à la Ciudad Condal et ils n'ont pas manqué de sujets de discussion.

Parmi eux, il y avait Nico Gonzalez, mais Mendes a toujours eu des liens étroits avec Valence depuis l'arrivée de Peter Lim en 2014. Ainsi, il n'était pas surprenant que le nom de Carlos Soler soit également sur la table.

Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone n'a pas hésité à répondre à Mendes. Les Catalans n'ont pas les moyens de le faire venir au club et ne sont pas non plus intéressés à le faire.

Soler devrait quitter Valence cet été, car le club cherche à équilibrer ses coûts, mais s'il y a un poste où Barcelone est bien couvert, c'est celui de milieu central.

Le rapport précise également que même si Frenkie de Jong devait partir, Soler ne serait pas une option. Xavi Hernandez ne veut faire signer un remplaçant que s'il est au même niveau que de Jong, ce qui est logique étant donné que Gavi est le prochain en ligne pour le poste.