Le Barça reçoit une offre de 100 millions pour un joueur !

Le FC Barcelone va vivre un "été intéressant" selon le directeur du football Mateu Alemany, et une partie de son effectif semble être en question.

Les Blaugrana savent qu'ils doivent économiser ou trouver un total de 180 millions d'euros cet été afin de pouvoir enregistrer les contrats de Gavi, Ronald Araujo et Marcos Alonso, avant même de penser à recruter d'autres joueurs.

L'ailier brésilien Raphinha est l'un des joueurs les plus surveillés. Si l'ancien joueur de Leeds United a réalisé de bonnes performances cette saison, avec 10 buts et 11 passes décisives, des doutes subsistent quant à son rendement. Il s'est avéré important pour Xavi Hernandez cette saison, mais avec le retour d'Ousmane Dembele, il semble probable que Raphinha soit relégué sur le banc de touche.

Diario AS souligne qu'il s'agit d'un remplaçant plutôt coûteux, en particulier pour un département comptable à bout de souffle. Raphinha est arrivé pour 65 millions d'euros (d'autres sources parlent de 58 millions d'euros), avec un salaire de 12 millions d'euros pour la durée de son contrat de cinq ans. Cela signifie qu'avec l'amortissement, Barcelone a encore 100 millions d'euros à payer pour Raphinha au cours des quatre prochaines années.

S'ils devaient le vendre, ils devraient le faire pour au moins 52 millions d'euros, ayant déjà amorti une partie de ses émoluments et de son salaire. La gestion de son avenir pourrait bien être décisive pour les affaires que le FC Barcelone sera en mesure de faire cet été.

Ansu Fati n'a pas d'honoraires à amortir, sa vente est donc la plus avantageuse sur le plan financier, tandis que Ferran Torres a des conditions similaires à celles de Raphinha, avec 80 millions d'euros à payer en salaire et en honoraires.

Le président Joan Laporta a déclaré qu'un ou deux joueurs pourraient devoir partir par le passé et que le club avait l'intention de recruter un autre attaquant cet été. Il est difficile de voir ce plan de recrutement aboutir sans au moins deux ventes importantes, et avec Ferran, plus jeune et susceptible d'obtenir une indemnité de transfert moins élevée, entre les deux, Raphinha est au moins plus logique économiquement.