Le FC Barcelone a exprimé son entière solidarité avec le peuple colombien après le séisme dévastateur qui a frappé le pays avec une magnitude de 7,4 sur l'échelle de Richter, provoquant de lourdes pertes humaines et matérielles et plaçant ce pays d'Amérique du Sud dans une situation extrêmement délicate.

Le club catalan a publié, via son compte officiel sur la plateforme « X », un message de solidarité dans lequel il déclare : « Tout notre soutien et notre solidarité vont au peuple colombien après le séisme. Toute notre force aux victimes, à leurs familles et aux équipes de secours qui travaillent sur place. »

Le FC Barcelone est un exemple à suivre en matière d'aide lors de catastrophes naturelles. Il avait ainsi apporté un soutien concret il y a quelques années à la suite des inondations dévastatrices qui avaient frappé Valence à cause de la tempête Dana, lorsque le club, par l'intermédiaire de sa fondation, avait participé au financement de la rénovation du centre sportif municipal de Benetússer, du centre sportif municipal de Catarroja et du stade municipal El Terrer à Paiporta.