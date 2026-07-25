Le Barça rafle les récompenses de la saison

L'équipe de futsal du Barça a renforcé sa domination sur le championnat d'Espagne en récoltant 5 récompenses individuelles décernées par l'association des joueurs de futsal, quelques jours après son sacre, confirmant une nouvelle fois la supériorité écrasante des Blaugrana sur les compétitions nationales.

L'association des joueurs de futsal (AJFS) a annoncé, à l'issue du vote des joueurs de première division, que 5 stars du Barça avaient remporté les prix des meilleurs joueurs à leur poste. Didac Plana a ainsi décroché le prix du meilleur gardien, Antonio Pérez celui du meilleur défenseur, Luciano Gauna celui du meilleur ailier droit, Matheus celui du meilleur ailier gauche, et Pito celui du meilleur pivot de la compétition.

Une supériorité écrasante dans le vote

Antonio a devancé dans le vote son coéquipier du Barça João Victor ainsi que le joueur d'ElPozo Murcia Gadía, tandis que Gauna a pris l'avantage sur son coéquipier Torras et sur le joueur de l'Inter Movistar Javi Mínguez. De son côté, Matheus a obtenu plus de voix que son coéquipier Erick Martel et que Marcel, joueur d'ElPozo Murcia, alors que Pito a remporté le vote en devançant Dener d'ElPozo Murcia et Daniel de Manzanares.

Ces distinctions individuelles témoignent de l'ampleur de la domination du Barça sur les compétitions nationales : les Blaugrana ont terminé la saison régulière à la première place, avant d'être sacrés au terme d'un magnifique parcours dans les phases éliminatoires.

La préparation pour la nouvelle saison

Concernant la préparation de la nouvelle saison, l'équipe de futsal du Barça doit entamer ses préparatifs le 3 août prochain, en effectuant les examens médicaux nécessaires, avant de se rendre à Encamp en Andorre pour y disputer son traditionnel stage d'entraînement, en vue de défendre son titre lors de la nouvelle saison.