Le Barça prêt à tout pour se débarrasser de Ter Stegen

Parmi les départs possibles, le principal candidat est Marc-André Ter Stegen, sur lequel Hansi Flick ne compte pas pour la seconde moitié de la saison 2025-2026.

Ter Stegen est revenu d'une opération du dos en décembre et, bien qu'il ait joué contre Guadalajara en Coupe du Roi, il est devancé par Joan Garcia et Wojciech Szczesny dans la hiérarchie des gardiens de but du Barça. De ce fait, il a été informé qu'il pouvait partir ce mois-ci.

Ter Stegen doit jouer pour garantir sa place de titulaire avec l'Allemagne lors de la Coupe du Monde 2026, et Gérone fait pression pour le recruter afin de remplacer Paulo Gazzaniga comme gardien numéro un. Le club catalan n'aurait pas les moyens de payer une grosse somme, mais pour le FC Barcelone, cela ne devrait pas poser de problème.

Selon MD, le FC Barcelone serait prêt à accepter un prêt d'un million d'euros seulement, dans l'optique de convaincre son capitaine de quitter le club cet hiver. Le club catalan voit un grand intérêt à ce que Ter Stegen puisse jouer régulièrement et mettre en valeur ses qualités, ce qui faciliterait grandement un transfert définitif cet été.

Le FC Barcelone affirme clairement que Ter Stegen est disponible et qu'il ne fera aucun effort pour s'attacher ses services jusqu'à la fin de la saison. Le problème est que le joueur de 33 ans ne cherche pas activement à partir, même s'il sait qu'il n'est plus le gardien titulaire.

Ter Stegen pense pouvoir être titulaire pour la Supercoupe d'Espagne en Arabie saoudite et pour la Coupe du Roi. Cependant, cela semble peu probable, Flick misant davantage sur Garcia et Szczesny.