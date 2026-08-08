Le club espagnol du FC Barcelone a rendu hommage à Jorge Messi, le père de sa légende Lionel Messi, décédé ce samedi à l'âge de 68 ans dans la ville argentine de Rosario, après avoir lutté contre la maladie.

Des sources argentines ont confirmé que le décès est survenu à l'aube de ce jour, dans l'une des cliniques où il recevait des soins.

Le FC Barcelone a déclaré, dans un communiqué publié sur ses comptes officiels : « Le président du FC Barcelone et le conseil d'administration expriment leurs plus sincères condoléances à la suite du décès de Jorge Messi, père du joueur et légende du Barça Lionel Messi, et transmettent, au nom de tous les supporters du Barça, leurs condoléances à la famille Messi. »

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Le club catalan a ajouté : « Le FC Barcelone remercie Jorge Messi pour son engagement envers notre club, pour sa confiance en nous aux débuts de la carrière footballistique de son fils Leo, et durant les années qui ont vu sa carrière atteindre les plus hauts sommets », avant de conclure son communiqué par la formule : « Repose en paix. »

Jorge Messi a été l'une des personnes les plus importantes dans la carrière de son fils, puisqu'il a pris en charge la gestion de ses affaires sportives et professionnelles dès ses premières années, et l'a accompagné lors de son transfert de l'Argentine au FC Barcelone à un jeune âge, avant que Lionel ne devienne l'un des plus grands joueurs de l'histoire.

La clinique où il recevait des soins a annoncé que le décès était survenu à deux heures du matin, sans révéler de détails médicaux supplémentaires par respect pour la vie privée de la famille.

Le Real Madrid avait lui aussi publié un communiqué pour présenter ses condoléances à l'ancienne star du FC Barcelone à la suite du décès de son père.



