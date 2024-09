Le Barça présente le maillot le plus cher du monde

Mercredi, le FC Barcelone a dévoilé son nouveau maillot extérieur, qui a rencontré un franc succès auprès des supporters en ligne.

Le nouveau maillot du Barça est un maillot principalement noir, avec de légères touches des couleurs blaugranas.

Le maillot a été mis en vente peu de temps après son lancement, et les prix ont surpris plus d'un. Le maillot de base coûte 114,99 €, la version joueur passe à 184,99 €. Selon MD, le premier est le maillot de football de base le plus cher que l'on puisse acheter dans la boutique officielle d'un club, qui coûte 15 € de plus que le maillot le plus cher du Real Madrid.

Fauché, le Barça vend le maillot le plus cher au monde

Le fait que le maillot rencontre un franc succès auprès des supporters sera une bonne nouvelle pour le président du FC Barcelone, qui espère que de nombreuses ventes aideront le club à surmonter sa situation financière difficile.

De nombreux fans ne seront néanmoins pas d'accord avec les prix élevés, mais Barcelone le considérera sans aucun doute comme nécessaire en raison des problèmes financiers qu'il rencontre. Il reste à voir dans quelle mesure ces ventes aideront.