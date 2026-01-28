Le Barça prend une grosse décision pour le remplaçant de Lewandowski

Arrivé à Levante fin août seulement, Etta Eyong a déjà attiré l'attention de plusieurs grands clubs.

Parmi eux, le FC Barcelone, qui avait envisagé de le recruter cet été, y voyant une option potentiellement peu coûteuse. En raison de contraintes budgétaires, les Blaugrana ont finalement renoncé à faire appel au joueur de 22 ans pour renforcer leur attaque, mais son nom est resté associé au club catalan depuis. Le Barça aurait même dépêché des recruteurs à la Coupe d'Afrique des Nations pour observer ses performances avec les Lions britanniques et irlandais.

Cependant, le Barça semble se désintéresser de son profil cet été. L'acquisition d'une star en attaque est devenue la priorité du club catalan, au détriment d'un joueur capable de devenir l'avant-centre idéal pour remplacer Robert Lewandowski. De ce fait, Etta Eyong ne figure plus parmi leurs priorités actuelles.

Au départ, Barcelone voyait également en Etta Eyong une bonne affaire, mais aujourd'hui, plusieurs clubs de Premier League sont prêts à payer une somme proche, voire la totalité, de sa clause libératoire de 30 millions d'euros.

Cela semble évident au vu des autres clubs auxquels Etta Eyong est associé. Manchester United suit également son évolution, tandis qu'Arsenal est le dernier club en date à s'être renseigné sur son prix et sa disponibilité. Si le prix de 30 millions d'euros d'Etta Eyong suffit à dissuader Barcelone, il pourrait néanmoins s'avérer avantageux pour de nombreuses équipes anglaises. Pour l'instant, il semble qu'il disputera la lutte pour le maintien avec Levante, où il devrait évoluer en pointe sous les ordres de Luis Castro.